Bekavarnak a karmikus erők, különleges személlyel hozza össze sors ma ezt a csillagjegyet

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma erősnek és elszántnak érzi magát és komoly motivációt érezhet arra, hogy előre haladjon egy régóta dédelgetett tervével. Ne nézzen hát semerre, csak előre, az ön előtt álló lépésekkel foglalkozzon. Töröljön most minden mást az agyából, ami elvonhatja a figyelmét.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma bizony valaki igazságtalan lehet önnel, amit ön nem is tud tolerálni, de hát miért is kellene. Nem is kell csendben maradnia! Álljon ki magáért és mutassa meg, hogy nem lehet önnel azért bármit megtenni.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Úgy érzi magát, mintha a rajt előtt toporogna. Várja, hogy elindulhasson végre. Ma megtalálja az irányt is, így már semmi sem áll az útjában, elkezdődhet végre, amire vár. Ha magánéletben vár valamire, akkor is jelet kap: most már nyugodtan kezdeményezhet.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön alapvetően hisz önmagában, de azért a kudarctól, vagy az elutasítástól való félelem gyakran áll a dolgok útjába szinte mindenkinél, és ez alól ön sem lehet teljesen kivétel. Ne feledje azonban, hogy ez az érzés leküzdhető.