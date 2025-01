Kitálalt a szakértő: ezzel az egyszerű módszerrel visszafordíthatod a biológiai órádat

Egy neves biológus, Dr. Valter Longo szerint nem kell milliókat költenünk különböző kúrákra, krémekre, gyógyszerekre, vagy beavatkozásokra, ha szeretnénk megtartani a fiatalságunkat, ugyanis egy egyszerű életmódbeli trükkel akár évekkel is fiatalabbnak tűnhetünk a korunknál. Ez a módszer nem más, mint a rendszeres böjtölés – de nem úgy, ahogy azt a legtöbben gondolnák!

Sokan szeretnék minél tovább megőrizni a fiatalságukat Fotó: Pexels

A szakértő szerint több kutatás is bizonyította, hogy valóban hatással lehet a biológiai óránk megállítására és visszafordítására, ha rendszeresen böjtölünk. A biológus szerint az ötnapos böjt lehet a legjobb választás, ugyanis ez az időintervallum arra készteti a sejteket, hogy elkezdjék "önmagukat feldolgozni", ami lehetőség arra, hogy megszabaduljunk a sok sejtben felgyülemlett "hulladéktól". A szakértő az úgynevezett FMD-re (Fasting-Mimicking Diet) esküszik, amely a böjtölést "utánozza".

Az ötnapos "böjtszerű" diéta alacsony kalória-, fehérje- és szénhidráttartalmú étrend, amely során magas arányban fogyasztunk telítetlen zsírokat és magvakat is. Az öt nap során alacsony kalóriás étrendet követnek az emberek, ami arra ösztönzi a szervezetet, hogy azt higgye, hogy valóban böjtölés folyik. Első nap körülbelül 1100 kalóriát vihet csak be az ember, a második nap már csak 725-öt. Emellett magas vízmennyiséget viszünk be a szervezetünkbe, hogy eltelítsen. A megfelelő kalóriabevitelről, mikro- és makró mennyiségekről érdemes egy szakértővel beszélni, ugyanis az emberenként eltérő lehet – számolt be az FMD részleteiről a UclaHealt.

A diétát Dr. Longo dolgozta ki, a szakértő így számolt be a böjt részleteiről:

Ez az első olyan tanulmány, ami kimutatta, hogy egy élelmiszer-alapú beavatkozás, amely nem igényel krónikus étrendi, vagy egyéb életmódbeli változásokat, biológiailag fiatalabbá teheti az embereket, az öregedés és a betegségek kockázatát pedig csökkentheti. Ezek pedig a biológiai életkor meghatározására használt körülmények.

A professzor arról is beszélt, hogy a 2024-es kutatás résztvevői fiatalabb immunrendszer értékeket és csökkent biológiai életkort mutattak, miután havonta 5 napon keresztül használták az FMD-nek nevezett böjtöt. Három hónap után már látható és jelentős változásokat értek el a fiatalodás terén.