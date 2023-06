Éveket fiatalodott Hajdú Péter: Itt a magyarázat - Fotó

Hajdú Péter maga is meglepődött, amikor meglátta a legutóbbi stúdiófelvételen róla készült képkockákat. Azokról ugyanis egy rá, csupán nyomokban hasonlító fickó nézett vissza. Az előző héten még jól kivehető mimikai ráncai vagy jelentősen csökkentek, vagy teljesen el is tűntek. Első ránézésre úgy tűnt, hogy a Frizbi atyja egy újabb plasztikai beavatkozáson esett át, de a furcsa fiatalodásnak ennél jóval prózaibb oka van.

Hajdú Péter és menyasszonya Láng Eszter egy mozipremieren. / Fotó: hot! magazin



- Tudod, hogy megmondanám, ha történetesen plasztikáztattam volna, hiszen nem csináltam titkot abból sem, amikor a szemhéjamat rakattam rendbe. Egyáltalán nem vagyok ellene a szépészeti beavatkozásoknak, de most nem ez történt.

Egyszerűen csak annyi, hogy egy új sminkessel dolgoztunk abban az adásban, ahol Schobert Norbi volt a vendégem és hát kicsit túltolta a dolgot

- kezdte Hajdú, aki már bánja, hogy a felvétel előtt nem vetett még egy utolsó pillantást a tükörbe.

Dobott egy szelfit...

- Először azt hittem, hogy a fények lettek rosszul beállítva, majd azon kezdtem el agyalni, hogy hogyan hízhattam meg két hét alatt úgy, hogy a ráncaim eltűntek, de a ruháim nem feszülnek rajtam. Nem is gondoltam, hogy a smink lehet az oka a drasztikus változásnak. Nos, legalább elértem, hogy nem is kell szépítőfiltert használnom egy szelfinél. Egyébként csinálok most egy képet magamról. Ez kérem a nyers valóság! No filter, no make up...- mondta nevetve a műsorvezető, majd tényleg dobott egy szelfit szerkesztőségünknek.