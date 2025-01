Kiderült: ez az 5 legrosszabb étel, amit reggelire ehetsz

Kétféle ember létezik, vannak azok, akik teljesen kihagyják a reggelit, és azok, akik nagy étvággyal ébrednek. De 10 emberből legalább kilencről azt mondják, hogy a napot úgy kezdi, hogy reggelizik.

Édes ételek helyett érdemes rosttal teli ennivalókat fogyasztani Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Ennek pedig számos előnye van - a Journal Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok, akik hetente hétszer reggeliznek, csökkent a szívbetegségek, a cukorbetegség és az elhízás kockázata. Ám nem mindegy, hogy mit választasz. Ha az alábbiak közül bármelyiket választod, lehet, hogy itt az ideje változtatnod a reggeli étkezéseden.

Croissant lekvárral

Ha ezt a péksüteményt szoktad reggelire enni, akkor lehet, hogy érdemes valami mást fogyasztanod helyette.

Ez a kombináció főként finomított szénhidrátokat tartalmaz hozzáadott cukorral, és nem kínál sok fehérjét vagy rostot

- mondja Nichola Ludlam-Raine, bejegyzett dietetikus, a How Not to Eat Ultra-Processed (Hogyan ne együnk ultrafeldolgozottat) című könyv szerzője.

A sima croissant nagy mennyiségű telített zsírt is tartalmaz, amelynek túl sok mennyisége növelheti a rossz koleszterinszintet. Helyette érdemes pirítóst enni paradicsommal és sajttal vagy egy mini croissantot gyümölcssalátával és magvas joghurttal.

Csak kávé

A kizárólag a reggeli kávé fogyasztásának is vannak hátrányai. Nichola szerint ez az ital alacsony kalóriatartalmú, és a koffein gyors energialöketet ad, de „a kávé önmagában nem kínál alapvető tápanyagokat”. A szakember szerint ez a vércukorszint gyors emelkedéséhez, majd összeomlásához vezethet, és röviddel később fáradtnak vagy éhesnek érezheted magad.

Szalonnás szendvics

Az NHS szerint a túl sok feldolgozott hús, például szalonna vagy kolbász fogyasztása „növeli a bélrák (vastagbélrák) kockázatát”, és a magas sótartalomnak köszönhetően növeli a magas vérnyomás veszélyét. Nichola a szalonna helyett soványabb lehetőségeket javasol, például tojást vagy füstölt lazacot.

Egy tál gabonapehely

A szakember arra figyelmeztet, hogy a cukros gabonapelyheket, például a cukormázas vagy a csokoládés változatokat csak alkalmanként szabad fogyasztani. A túlzott cukorfogyasztás összefüggésbe hozható a súlygyarapodással, a 2-es típusú cukorbetegséggel és a szívbetegségekkel. Ehelyett érdemes magas rosttartalmú, alacsony cukortartalmú gabonaféléket választani.