Ennek a 3 csillagjegynek valójában szerencsés lesz a péntek 13.

Péntek 13. egy szerencsétlen nap, ezért sokan elkerülik a fontos döntések meghozatalát. Ha túlságosan babonás vagy, akkor félhetsz, hogy most újra megláttad a naptárban. De egyes csillagjegyek számára a péntek 13-a gyakorlatilag ünnepnap! - írja a Bustle.

3 csillagjegynek valójában szerencsés a péntek 13. Fotó: New Africa / Shutterstock

Bika (április 20. - május 20.)

A Bikát nem tántorítja el a péntek 13. Sőt, bizonyítani akarja a babonás tévedést azzal, hogy produktív lesz egész nap. Akár a szokásosnál is több munkát próbál elvégezni. A Bika mindig is a péntekek nagy rajongója volt, így sok tekintetben úgy érezheted, hogy péntek 13. is a te napod. És még az is megkönnyebbüléssel tölt el, amikor a babonás barátaid az utolsó pillanatban lemondják a közös programot, mert a balszerencse miatt aggódnak. Örömmel tölti ugyanis otthon a péntek 13-át.

Skorpió (október 23. – november 21.)

A Skorpiók teljes mértékben értékelik a péntek 13-ban rejlő varázslatos lehetőségeket. Eszük ágában sincs lemondani a terveikről ezen a napon sem. Sőt, megpróbálják meggyőzni a barátaikat is, hogy nincs ebben semmi félelmetes. Viszont vannak köztük olyanok is, akik otthoni misztikus, mágikus rituálékat szeretnének végezni ilyenkor. A 13-as szám elég különleges, és ezt a Skorpió értékelni tudja.

Halak (február 19. - március 20.)

A Halak szeretnek korán ébredni péntek 13-án, hogy megnézzék, mit tartogat számukra ez a nap. Kíváncsiak az univerzum változásaira és annak emberekre gyakorolt ​​hatására. Sokan közülük a 13-at a kedvenc számának tekintik, és úgy kezelik a napot, mint a második születésnapjukat vagy egy mini újévet. Nagyobb valószínűséggel vonzzák magukhoz a szerencsét is. A társadalom minél rosszabb szemmel nézi ezt a napot, a Halak ettől még jobban szeretik.