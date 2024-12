Ők a legnagylelkűbb csillagjegyek

Nyilas

A kalandor Nyilast a nyitottság jellemzi. Ő az, aki úgy érzi: a tudását és a vagyonát is meg kell osztania másokkal. Ráadásul pozitív hozzáállása, határtalan optimizmusa ragadós, így a környezetében másokat is arra ösztönöz, hogy legyenek nagylelkűek, segítsenek másokat.

Oroszlán

A Nap uralta Oroszlán tudja, hogy a jó vezetőt nem az teszi, ha mások hátán kapaszkodik fel, hanem ha másokat is segít, másokat is támogat, ösztönöz, felemel. Épp ez teszi olyan ellenállhatatlanná a karizmatikus Oroszlánt: hogy nem csak az anyagi javait, de a figyelmét és az idejét is kész megosztani másokkal.

Mérleg

Az egyensúlyra, harmóniára törekvő Mérleg szeretné, ha mindenki boldog lenne körülötte: épp ezért ösztönösen adakozó lélek, mely gyakorlatilag minden tettében megnyilvánul.