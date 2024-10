Ezzel a zseniális trükkel rengeteget spórolhatsz a fűtésszámlán

1. Figyeljünk a karbantartásra

Végezzük el a szükséges karbantartást a gázkészülékeken és a kéményen. Ne feledkezzünk el a kandalló vagy cserépkályha koromtalanításáról sem. Ha klímával fűtünk, tisztítsuk meg a szűrőt is. Ez nemcsak megvéd a levegőben keringő szennyeződésektől, de javítja a készülék hatásfokát is.

2. Hagyjunk időt a száradásra

Még a fűtési szezon előtt szerezzük be a tűzifát, így nemcsak nagyobb kínálatból válogathatunk, de több időt hagyunk a fának kiszáradni, ami gazdaságosabb tüzelést eredményez. Ha viszont későn vásárolunk, érdemes olyan helyről rendelni, ahol a fát nem frissen vágták ki.

3. Töltsük fel az elemet

A szén-monoxid-mérgezés leggyakrabban a fűtési szezonban fordul elő, súlyosabb esetben akár halálos is lehet. Pedig ez megelőzhető lenne! Szerezzünk be egy jó szén-monoxid-érzékelőt. Ellenőrizzük a szavatossági idejét, és győződjünk meg róla, hogy megfelelően működik. Ha lejárt, vásároljunk újat, és ha szükséges, cseréljük ki az elemet.

4. Húzzuk meg a csavart

Sokan nem tudják, hogy a nyílászárókat az évszaknak megfelelően kell beállítani. Télen érdemes a kilincs felett található állítócsavart egy imbuszkulccsal szorosabbra húzni, hogy csökkentsük a hőveszteséget. Ha jön a nyár, ne felejtsünk el lazítani a csavaron.

5. Cseréljük a tömítést

Ha a nyílászárók szigetelése nem tökéletes, cseréljük le az elöregedett tömítő gumit öntapadós ablaktömítésre, vagy szerezzünk be régi, jól bevált szivacsos ablakpárnákat. Amellett, hogy csökken a rezsiszámla, megelőzhetjük a penészfoltokat is.

6. Porszívózzuk ki a port

A nyári hónapok során a fütőtestek is porosak lehetnek, ami akadályozza a levegő szabad áramlását. Takarítsuk ki a fűtőtesteket is: ehhez szedjük le a radiátor tetején lévő rácsot, majd porszívózzuk végig a felső részét, és alulról is végezzük el ezt a műveletet.

7. Tapogassuk végig

Miután bekapcsoltuk a fűtést, ellenőrizzük, hogy mindegyik radiátor felmelegszik-e. Akkor működik megfelelően, ha a fűtőtest egyenletesen átmelegszik, az alsó része sem marad hideg, legfeljebb pár fokkal hűvösebb.

FANNY