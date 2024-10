Megsúgták az égiek: veszélyes energiák kelnek szárnyra, 3 csillagjeggyel jobb vigyázni

Októberben komoly változás zajlik a csillagok között. Három csillagjegy most lép át egy olyan fázisba, amelyet intenzív érzelmek és a drámai energiák jellemeznek. Ebben a hónapban ezek a jegyek különösen hajlamosak lesznek magukhoz ölelni ezt a sötétebb, erőteljesebb energiát, miközben kapcsolatukat, motivációikat és céljaikat újraértelmezik. Kiderült kik azok, akik a határozottabb, olykor könyörtelenebb énjüket mutatják.

Veszélyes energiák kelnek szárnyra / Fotó: MR.RAWIN TANPIN / Shutterstock

Rák

Általában gondoskodó, érzékeny természetéről ismert, ám most kész ezeket a tulajdonságokat megkérdőjelezni. Szembenéz régen elfojtott érzelmeivel, ami egyfajta újjászületést hozhat számára. Lehet, hogy megszakítja a kapcsolatot mérgező emberekkel, és új határokat húz, határozottan kiáll saját értékeikért. Októberben olyan kitartó lesz, amivel sokakat meglep. Az érzékenység és az eltökélt erő keveréke izgalmas kettősséget hoz létre.

Skorpió

Mestere az átalakulásnak, és a most következő időszak lehetőséget ad számára, hogy elengedje a régi mintákat, amelyek már nem szolgálják érdekeit. A titokzatos Skorpió gyakran a háttérbe húzódik, de most előtérbe kerül. A "gonosz korszak" lehetővé teszi számára, hogy mélyebbre ásson saját pszichéjében, szembenézzen félelmeivel és sebeivel. Ebben a hónapban a könyörtelenebb lehet, és megszabadulhat azoktól, aki akadályozzák céljaik elérésében. Bár megjelenhet benne a bosszúvágy, nagyot fejlődik, ha az energiát motivációvá alakítja!

Mérleg

Általában a béke és harmónia szimbóluma, ám most egy másik oldalát mutatja. Ebben az időszakban jobban kiáll saját értékei mellett, és akár a társadalmi normákat is megkérdőjelezheti. Bár a Vénusz inspirálja a harmóniára törekvésben, most előtérbe helyezi saját igényeit. Lehetőséget kap arra, hogy mélyebben vizsgálja meg kapcsolatait, miközben próbálja megtalálni a helyét a világban. Ez a kissé lázadó megközelítés a Mérleget az igazság harcosaivá teszi!