3 csillagjegy, akire veszély leselkedik az év hátralévő részében

Egészen elképesztő, de lassan 2024. végéhez közeledünk: beléptünk az utolsó negyedévbe, így lassan ideje lesz felkészülnünk a következő év kihívásaira. Azonban az idei is tartogat még meglepetéseket – jókat és kevésbé jókat egyaránt. Most ez utóbbiról lesz szó, három csillagjegy ugyanis kihívásokkal néz szembe az októbertől december végéig tartó időszakban. Talán már tapasztaltad is az első jeleket!

Vajon mely csillagjegyekre várnak kihívások az év hátralévő részében? Fotó: New Africa / Shutterstock

Csillagjegyek, akiknek veszélyt hoz az év vége

Ikrek

Az Ikrek elsősorban kapcsolati és kommunikációs téren érezhetnek zavarokat: eluralkodik rajtuk az elégedetlenség és a bizonytalanság. Mind a magánélet, mind a karrier terén jelenlévő kapcsolatokban azt tapasztalhatják a jegy szülöttei, hogy noha eddig oly gördülékenyen ment minden beszélgetés, minden megbeszélés, minden eszmeváltás, most azonban mintha félreértelmezések és félreértések nehezítenének meg mindent. Ebben az időszakban a legjobb módszer a lehető legegyértelműbbnek, legnyíltabbnak és legőszintébbnek lenni!

Szűz

A rendszerető Szűz azt érzi, mintha 2024. végére valahogy kicsúszna az irányítás a kezei közül, és mintha semmi sem úgy alakulna, ahogy azt ő szeretné. Mind a magánéletedben, mind a szakmádban azt tapasztalhatod, most egy terv sem akar úgy alakulni, ahogy annak kellene, ez pedig rettenetesen zavar. Ráadásul kiderül, hogy jobban kell foglalkoznod az egészségeddel is, mint eddig tetted. Itt az ideje a tökéletesség helyett a rugalmasságra fókuszálnod!