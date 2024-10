"Bántott a sok negatív kritika" - Zsófi másfél év alatt fogyott le

Megbarátkozni a túlsúllyal soha nem könnyű. Tiniként elfogadni a plusz kilókat pedig kifejezetten nehéz, hisz ilyenkor amúgy is rengeteg változáson megy keresztül az ember. Sokakhoz hasonlóan Zsófi helyzetét az is súlyosbította, hogy iskolástársai gyakran csúfolták a külseje miatt. A lány történetét a Fanny magazin mutatta be.

Zsófi előtt ott volt a cél

Gimiben elszaladt vele a ló

Kisgyerekként természetes volt számára a duci testalkata, hiszen az egész családjára ez volt jellemző.

– Általános iskolás koromban nem okozott gondot a teltebb formám, ami talán annak is betudható, hogy közben sportos voltam, versenyszerűen úsztam – meséli a fiatal lány. – Amint átléptem a gimi küszöbét, kettőt pislogtam és rengeteg kiló felszaladt rám. Éreztem, hogy nagyon elszaladt velem a ló, de azokban az években inkább a tanulásra fókuszáltam. Egyértelműen az egészségtelen, mozgáshiányos életmód volt az ok, hisz addigra abbahagytam az úszást, és az összes egészségtelen étel, ami szembe jöhet az emberrel, azt megettem.

Reggelire képes voltam péksütit péksütivel fogyasztani, otthon pedig a jó, zsíros anya és mama által készített ételek vártak rám. Sokszor, még este kilenckor is jól belaktunk valamilyen nehéz fogással. Ha pedig véletlenül nem ettem, akkor a család természetesen aggódva kérdezte, hogy mi a baj, miért nem eszek?!

Csúfolták az iskolás társai

Mivel minden figyelmét az iskolának szentelte, sokáig nem vett tudomást a plusz kilókról.

– Beszippantott a hétköznapi rutin és közben nem foglalkoztam a külsőmmel – árulja el. – Hiányzott az edzés, ugyanakkor örültem neki, hogy nem kellett heti négyszer az uszodába rohangálni, ahogy a korábbi években, így nem kerestem más sportolási lehetőséget sem. Viszont sorra jöttek a beszólások, negatív kritikák, amiket a suliban kaptam, főként lányoktól. Ráadásul tiniként sokan nem kontrollálják a mondandójukat, nagyhanggal ki merik mondani, amit gondolnak. Akik pedig nem mondtak semmit, azoknak a tekintetükből olvastam ki a véleményüket. Az elején nem vettem magamra, de idővel, ahogy halmozódott ez a sok hatás, egyre jobban bántott. Az utolsó évben már eléggé szenvedtem tőle.