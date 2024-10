4 csillagjegy, akiben még november előtt fellángol a tűz egy régi szerelme iránt

Örök kérdés, hogy akkor az a bizonyos káposzta jó-e felmelegítve vagy sem. Természetesen most nem szeretnénk gasztronómiai vitába belefolyni, sokkal inkább a szívügyek kapcsán emlegetjük mindezt. Sokak szerint ha egy szerelem véget ért, lezárult, akkor már nem lehet, vagy legalábbis nem érdemes visszahozni az érzéseket, míg más azt mondja: igenis vannak olyan helyzetek, pillanatok, amikor új esélyt kell adni egy kapcsolatnak. Nos, az univerzum szerint négy csillagjegy életébe még november előtt, azaz gyakorlatilag a következő napokban visszatér egy ex, és újra fellángol a tűz... Hogy kik is ők? Eláruljuk.

Négy csillagjegy életébe még november előtt visszatér egy régi szerelem Fotó: Pixabay

Csillagjegyek, akik november előtt újra beleszeretnek egy exükbe

Rák

A mélyérzéseiről ismert Rák gyakran ábrándozik a múlton, épp ezért sűrűn előfordul vele, hogy újra és újra eszébe jut egy-egy régi szerelem, ez pedig ahhoz vezet, hogy a régi érzések, érzelmek szépen lassan a felszínre kerülnek. E Hold uralta jegy kiváltképp ki van téve a nosztalgia veszélyeinek az év ezen szakában. Ráadásul hajlamos rózsaszín szűrőn keresztül nézni a múltat, és szebbnek látni az akkor történteket, mint amilyenek valóban voltak. A Rák számára egy volt szerelem nem csak egy kapcsolat felmelegítése, de visszatérés valaki olyanhoz, aki megérti, és aki mellett biztonságban érzi magát.

Mérleg

A Vénusz uralta Mérleg folyamatosan áhítozik a szerelemre, az emberi kapcsolatokra. Az év közeledtével e jegy szülöttei számadást készítenek és felidézik magukban a múltbéli kapcsolataikat. Ők azok, akik nem szeretik az elvarratlan szálakat, főképp szerelmi téren, így nagy valószínűséggel veszik fel a kapcsolatot egy régi partnerükkel, hogy lezárást kapjanak – ami aztán akár új fellángoláshoz is vezethet.