„A trollok azt mondják, hogy a hatalmas fenekem hamis – de itt a bizonyíték, hogy teljesen természetes”

Katie Franklin egy komikus videóival vált híressé a neten közel négy évvel ezelőtt, mielőtt elindította volna fitneszcsatornáját, hogy dokumentálja az álomalakjához vezető útját.

Most a 23 éves oxfordshire-i lány magabiztosságot sugároz a videóiból – az egyik klipje azonban, amelyben egy kék-fehér ruhában twerkel, hatalmas vitát váltott ki.

A vitatott videó:

Az influenszert ugyanis azzal vádolták, hogy a mostanság nagyon divatos brazil fenékfeltöltést végeztetett, sőt, ég egy párnát is dugott a ruhájába, hogy még nagyobb fenék illúzióját keltse. A fiatal nő ezt kikéri magának és azt állítja, hogy be tudja bizonyítani, hogy teljesen természetes a feneke – bármit is mondanak a gyűlölködők.

Ez nem egy párna és nem is brazil fenékfeltöltés. Régebben jóval nagyobb lány voltam, csak rengeteget fogytam. És ha régóta követsz, láthattad a fenékfejlődésem, és annak növekedését is. És van egy fitnesz oldalam is, ha érdekel…

– fejtette ki válaszvideójában Katie.

Az influenszer még újra fel is veszi azt a nyári ruháját, amelyben a sokat vitatott videójában a fenekét rázza, és annyi „csalást” maga is elismert, hogy a nagyobb fenék illúziója érdekében jobban behajlította a hátát és kinyomta a fenekét, de ettől a még az természetes.

Nyilvánvalóan meghajlítom a hátamat. Kicsit kinyomom, hogy a fenekem jobban látszódjon. Ez adja meg a görbületet aztán pedig már minden a csípőmozgásokról szól. De ez nem egy brazil fenékfeltöltés és nem is egy párna. Ha pedig ezt tényleg így gondoltad, az őszintén szólva a legnagyobb bók

– idézi a Daily Star Katie szavait.

A válaszvideó: