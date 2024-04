Bomba formában – bikiniben az 50 év feletti magyar sztárok

50 éves kor után is lehet valaki szexi, ezt bizonyítja a magyar sztárvilág több női szereplője is. A szóban forgó hölgyek kinézetükkel is szeretnék arra biztatni a korosztályukat, hogy a kor csak egy szám, attól még lehet csinosnak lenni, szexisen öltözni. A Bors összegyűjtötte a legmutatósabb 50 pluszos bikinis sztárt.

Gregor Bernadett mindig is a férfiak álma volt (Fotó: Szabolcs László)

Barta Sylvia

Nemrég töltötte be az 54. születésnapját a TV2 időjósa, aki még mindig elképesztő formában van. Barta Sylviről most egy külföldi Facebook-csoport osztott meg bikinis fotókat azzal a szöveggel: Isteni test… A népszerű televíziós persze sokat tesz is az alakjáért, egészségesen étkezik és minden héten többször edzeni megy, sőt zumba oktatást is vállal.

Gregor Bernadett

Az 52 évesen is gyönyörű színésznő az elmúlt években többször mutatta meg tökéletes alakját bikiniben, korábban pedig több pikáns fotózáson is részt vett. A 2000-es évek elején a nyuszis magazinban kétszer is megmutatta bájait. A sztáranyuka színpadi emberként mindig is nagyon vigyázott a vonalaira, de azt mondja szerencsés is, mert jó géneket örökölt.

Kétszer is megmutatta bájait a nyuszis magazinban Gregor Bernadett (Fotó: hot! archív)

Détár Enikő

A Madách Színház sztárja 60 éves korában is elképesztő alakkal bír. Détár Enikő rengeteget is tesz alakjáért, saját bevallása szerint csak 40 éves kora óta szükséges a heti több edzés kondija megőrzése miatt. A színésznő több darabban is táncol, persze ez is karban tartja, de a táplálkozásra is nagyon odafigyel. Így viszont még mindig büszkén mutatja meg magát bikiniben, a rajongók legnagyobb örömére.

Sütő Enikő

A 70-e évek magyar csúcsmodellje is nagyon büszke az alakjára. Bikinis fotóit nem csak a férfi követők nagy örömére posztolja ki, hanem inspirálni szeretné saját korosztályát. A 66 éves Sütő Enikő titkos fegyverét is elárulta: a kókuszra esküszik. Szerinte ez a gyümölcs gazdag nátrium-, kálium-, kálcium- és magnéziumforrás, és sok foszfor is van benne, ami szintén lényeges eleme az egészségnek.

Keleti Andrea

A szexi táncosnő alakjáról korábban ódákat zengtek még a legkritikusabb rajongók is. Aztán kicsit meghízott a covid idején, ami nagyon zavarta. Bár nyilván tetszeni akar a követőinek is, de legfőképpen saját magának akart megfelelni, ezért komoly diétába és edzésbe kezdett. Keleti Andreának tavaly sikerült elérnie újra álomalakját, 54 évesen szexisebb, mint valaha.



Ullmann Mónika

Augusztusban tölti be az 51. életévét a színésznő, akit gyermekkora óta lehetett látni a televízió képernyőjén. Ullmann Mónika éppen ezért nagyon odafigyelt mindig is arra, mit és mennyit eszik és egy hosszú ideje még többet sportol is. Így nemrég ő is büszkén mutatta meg tini alakját a tengerparton bikiniben, amit ITT tudsz megnézni.