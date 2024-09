Ezek a betegségek lelki okai, így tehetsz ellene

Szinte mindenki egyetért már abban, hogy a betegségeknek lelkileg is nagyon fontos szerepük van. Mielőtt a testi tünetek jelentkeznek, lelkileg és spirituálisan is vannak jelei, de sajnos mindig csak akkor figyelünk ezekre, amikor már komoly problémákat tapasztalunk a szervezetünkben. A betegségek nagy részét meg lehetne előzni, ha elsősorban szellemi síkon tennénk rendet és tisztítanánk energetikailag. Így kisebb lenne a probléma vagy egyáltalán nem okozna rombolást egy adott területen a fizikai testben. De mikor lenne érdemes energetikai tisztítást csinálni? Amikor úgy érezzük, hogy az életünkben egy adott területen megrekedünk. Nézzünk néhány példát arra, hogy a testünk különböző pontjain milyen fájdalmak és betegségek léphetnek fel, és ezeknek milyen lelki eredetű okai lehetnek. Természetesen ezeknek sokkal részletesebb a szellemi szintű jelentése az itt felsoroltaknál. Most csak némi betekintést adunk az egészbe. Arra érdemes figyelni, a jobb oldal, mindig a férfiakkal, apával és a jövővel kapcsolatos, míg a bal oldal a nőkkel, nőiességgel, anyával és a múlttal – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Fotó: MG

Fogak: minden egyes fognak van külön jelentése, de nagy általánosságban elmondható, hogy a bal oldalon fellépő fájdalom, fogvesztés vagy húzás a nőhöz kapcsolódó dolgok letétele, megoldása. De lehet a múlttal vagy akár anyával kapcsolatos is. Ezt úgy kell értelmezni, hogy például az édesanyával közös élethelyzeti problémára hívja fel a figyelmet, amit nem beszéltünk, nem oldottunk meg. Míg a jobb oldal az apához és a férfihez kapcsolódó gondokat szimbolizálja. Vagyis jelenthet egy férfi-női párkapcsolatot, de akár a jövővel kapcsolatos aggodalmakra, félelmekre is utalhat. Esetleg múlton vagy jövőn való rágódás.

Vérnyomás: a fizikai emberi kapcsolat és lelki szintű egyensúly a kibillenése és egyensúly vesztése.

Vese: mivel páros szerv, párkapcsolati félelmekre utalhat. Attól függően, hogy a női vagy férfi oldalon jelentkezik a probléma, lehet a múlt vagy jövő egyensúlyának a kibillenése. Vesekő pedig általában azt jelzi, hogy a párkapcsolatban nincs elég energia egyensúly.