Ne költs ezreket maszkokra, így keverd ki őket friss alapanyagokból

Ragyogást adó málna

Már attól feltöltődünk, ha ránézünk az élénk színű bogyós gyümölcsre, ha pedig még pakolást is készítünk belőle, akkor a bőrünk is új élettel telítődik. Ugyanis antociánt tartalmaz, aminek az intenzív árnyalatot köszönheti, és ami az arcot is ragyogóvá teszi - írja a Fanny magazin. Ráadásul a magjai omega3 és omega6 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek segítenek eltüntetni az apró bőrhibákat és kiütéseket.

Már attól feltöltődünk, ha ránézünk az élénk színű bogyós gyümölcsre Fotó: Pexels

Hozzávalók:

6-8 szem málna

1 zöld teafilter

1 evőkanál beáztatott zabpehely

Elkészítése: Körülbelül egy percre áztassuk forró vízbe a zöld teás filtert, hagyjuk kihűlni, majd nyissuk ki a tasakot és a teafüvet keverjük össze a szétnyomkodott málnával és az előre beáztatott zabpehellyel.

Hogyan használjuk? A masszát terítsük el az arcunkon, hagyjuk hatni 5-10 percig, majd langyos vízzel alaposan öblítsük le. Miért hatásos? Nemcsak a málna, hanem a zöld tea is segít abban, hogy felfrissüljön az arcbőrünk, míg a zabpehely segít megszabadulni az elhalt hámsejtektől, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy ragyogóbb legyen a megjelenésünk.

Mattító meggy

Ahogy megízleljük a savanykás gyümölcsöt, egyből összehúzódik kicsit a szánk. Pont ebben rejlik bőrszépítő titka is: összehúzza a pórusokat, emiatt nagyon jó hatása van a zsíros bőrre és a faggyútermelésre. Emellett nagyszerűen táplálja és frissíti a bőrt.

Hozzávalók:

1 marék meggy

2 evőkanál natúr joghurt

½ evőkanál barna cukor

Elkészítése: A meggyet magozzuk ki, törjük össze egy villával és adjuk hozzá a joghurtot. Ha inkább egy radírozó hatású maszkot szeretnénk, akkor jöhet a nagyobb szemű barna cukor.

Hogyan használjuk? Ha csak a meggyes-joghurtos keveréket használjuk, akkor akár 20-30 percen keresztül is fent hagyhatjuk a bőrünkön, majd mossuk le bő, langyos vízzel. A cukros, radírozós változatnak tíz perc hatóidő is elég. Miért hatásos? A meggyben lévő hatóanyagok frissítik és mattítják a bőrt, a joghurt pedig hidratálttá és rugalmassá teszi, míg a cukor segít megszabadulni az elhalt hámsejtektől.

Nyugtató paradicsom

Nyáron el sem tudunk képzelni ízletesebbet egy friss paradicsomsalátánál, amit maximum bazsalikommal ízesítünk. Érdemes is minél többször bevetni ezt a pirosló csodát, mert nagyon jó gyulladáscsökkentő, és hatékony fegyver a zsíros bőrrel és a pattanásokkal szemben is.