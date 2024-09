40 kilótól szabadult meg másfél év alatt az édesanya: elárulta a titkát

Gyakorlatilag rá sem lehet ismerni a 26 éves, egygyermekes édesanyára: szűk másfél évvel ezelőtt, mielőtt elhatározta, hogy ideje változtatni az életén, mintha egy egész más ember nézett volna vissza rá a tükörből. Ismerősei nem véletlenül hívták az instant kaják királynőjének: jellemzően ugyanis különböző instant leveseket és tésztákat evett, ami bizony meg is látszott rajta. Az angliai Blackpoolban élő Tara Jennings úgy tippel, hogy nagyjából három év alatt 1000 instant levest vagy -tésztát evett meg, ami aztán akkor vált egészen egyértelművé, amikor mérlegre állt. Amikor már 115 kilogrammot nyomott, rájött: itt az ideje hátat fordítani az eddigi étrendjének.

Az instant kaják királynőjének nevezték Tarát, ugyanis mindig valami ilyen étel volt a kezében Fotó: Tara Jennings; SWNS / Northfoto

Mint Tara a The Sun oldalának elárulta, több oka volt, hogy instant kajákon élt, ha pedig nem azokon, akkor csak valamilyen mirelit húst dobott be az air fryerbe: kisgyerekkel minden egyes kiadását többször át kellett gondolnia, és úgy érezte, egyszerűen ez a legolcsóbb megoldás. Ráadásul – mint felfedte – az egészséges életmódhoz oly elengedhetetlen gyümölcsök és zöldségek is kimaradtak nála, mondván: nem szereti az állagukat, a textúrájukat.

Tavaly áprilisban aztán vett pár szakácskönyvet, amiben kifejezetten fogyást elősegítő receptek vannak. Aligha lehet meglepő, de ahogy átállt az egészségtelen instant ételekről a valódi alapanyagokból otthon összeállított egészséges (és változatos) fogásokra, csak úgy elkezdtek olvadni róla a kilók.

Ahogy a 26 éves anyuka áttért arra, hogy előre készített ételek helyett magára főz, méghozzá tudatosan, elkezdtek leolvadni róla a kilók Fotó: Tara Jennings; SWNS / Northfoto

Szűk másfél év alatt végül közel 40 kilogrammtól szabadult meg, és végre igazán jól érzi magát a bőrében úgy, hogy azt sem érezte, mintha koplalna. Sőt: a trükkje az volt, hogy az első szakácskönyv, amit vett, a "csalós napok" receptjeit gyűjtötte össze, azaz olyan egészséges fogásokat, amiket akkor választ valaki, ha egy-egy nap "pihenőt" tart a fogyásban, ugyanakkor nem akar mégsem visszatérni az egészségtelen étrendhez. Mint elárulta: azóta összesen maximum húsz alkalommal döntött valamilyen instant- vagy mirelit fogás mellett, és valójában nem is hiányzik neki.