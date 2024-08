Kiderült Cristiano Ronaldo titka: ezért van közel a 40-hez is top formában!

Cristiano Ronaldo a világ egyik legjobb futballistájaként fog majd visszavonulni, ha szögre akasztja stoplisát. A 39 éves focista ugyanis kora ellenére is még mindig tud remekelni a meccseken és fiatalokat megszégyenítő módon bírja a tempót. A portugál válogatott csapatkapitányának ehhez pedig nem is olyan nagy titka: kiváló fizikum és, ami talán még ennél is fontosabb, megfelelő diéta és étkezés.

Ronaldo közel a 40-hez is top formában van. Fotó: Northfoto / hot magazin

CR7 a Manchester United színeiben mutatkozott meg először igazán, mígnem az ikonikus madridi klubhoz, a Real Madridhoz igazolt, ahol igazán felért a csúcsra. Bajnoki címek, BL-címek sora következett egészen addig, míg úgy nem döntött új kihívás elé néz és Szaúd-Arábiába nem költözött, hogy a szaúdi Al Nassr csapatát erősítse.

Ronaldo épp ezért aktív sportolóként szigorúan odafigyel az étkezésére, amit mindig is kiemelt:

Egy edzés akkor igazán jó, ha jó diétával kombinálod

- közölte többször is hozzátéve, hogy jelen esetben ez olyan ételeket jelent, amelyeknek magas a fehérje tartalma, tele van teljeskiörlésű szénhidrátokkal, nincs bennük cukor, na meg persze sok zöldség és gyümölcs.

Ezekre természetesen nem csak ő figyel, hanem saját dietetikusa és privát séfje is, aki úgy főz neki, hogy ő naponta akár hatszor is eszik kis adagokat. Ronaldo magyarul három óránként eszik valamit egy nap, ezt a rutint pedig 2009 óta tartja. Ekkor csatlakozott ugyanis a habfehér színben játszó Real Madridhoz.

Rendszeresen eszem. Ha rendszeresen edzel, akkor fontos az is, hogy az energiaszintedet magasan tartsd, tápláld a tested a jobb teljesítmény érdekében. Ezért én van, hogy napi hatszor eszek egy nap, hogy biztos legyek benne, van elég energiám ahhoz, hogy a legmagasabb szintemen tudjak teljesíteni minden alkalommal

- emelte ki a portugál klasszis, akinek persze azért így is megvannak a saját kedvencei.

Ilyen például reggelire egy avokádó toast, sonka, sajt, alacsonyzsírtartalmú joghurt, és sok gyümölcs. Emellett pedig odafigyel arra, hogy sok halat egyen. Azok közül is a leginkább kardhalat, vagy tengeri sügért, amelyeket kifejezetten kedvel. Pont úgy, mint a tőkehalat, amely a kedvenc ételének egyik alapanyaga, a Bacalhau a Brásnak, amely egy portugál étel, s ami igazából tépett , sós tőkehal hagymával, vékonyra vágott krumpliszeletekkel, tojással leöntve, egy tálban, sütőben sütve, írja a LadBible.