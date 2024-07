Mindenki elolvad, rég láttunk ennyire aranyos képet Ronaldóékról - fotó

Cristiano Ronaldo idén is maratoni szezont teljesített. Szaúd-Arábiában összesen 45 tétmérkőzést játszott, ezeken 44 gólt tudott szerezni, a bajnokság gólkirályi címét végül könnyedén megszerezte. Ezt követően a portugál válogatottal az Európa-bajnokságon vett részt, ahol Roberto Martinez szövetségi kapitány mind az öt találkozón a kezdőcsapatban számolt vele. A negyeddöntős kiesést követően Ronaldo most tudott pihenőre vonulni, amiről nemrég tündéri fotót posztolt az Instagramon. A világklasszis támadó természetesen a családját is magával vitte, Ronaldóék több hónap után tudtak újra közösen, hosszabb időre kikapcsolódni. "Az életem" - írta a posztja mellé a 39 éves futballista.