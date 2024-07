„Hatvanas éveimben járó, terhes nagymama vagyok – a párom 37 évvel fiatalabb nálam”

Cheryl McGregor most várja a nyolcadik gyermekét, emellett pedig már 17 unoka nagymamája is. 2012-ben találkozott szerelmével, Quran McCain-nel, amikor a fiú még csak 15 éves volt, ő pedig 52. Azóta pedig már össze is házasodtak, most pedig az első közös gyermeküket várják.

Fotó: Unsplash.com

Furcsa kapcsolatuk gyorsan felkeltette az internet figyelmét a hatalmas korkülönbség miatt, nagyrészt ennek köszönhető az is, hogy rendkívül népszerűek TikTokon.

A pár nemrég jelentette be, hogy béranyaság útján várják a gyermeküket, mivel a 63 éves Cheryl már nem képes teherbe esni a kora miatt, és most megosztottak egy TikTok-videót a babaváró bulijukról, amelyben konfettivel és füstágyúkkal mutatták be születendő gyermekük nemét. Cheryl büszkén viselte a rózsaszín szalagot, amelyen ez állt:

Leendő anyuka.

A videóban az látható, ahogy kipukkasztanak egy lufit, hogy végre kiderüljön a kisbabájuk neme, ám gyorsan rájöttek, hogy a családjuk és barátaik megtréfálták őket, ugyanis több színes konfetti is kijött, és csak ezután derült ki, hogy az igazi leleplezés egy konfetti ágyúnak köszönhetően.

Miután mindketten elsütötték az ágyúkat kiderült, hogy kislányt várnak, és izgatottan megölelték egymást.

A videót már közel 10 hétmillióan látták, és Cheryl a végén ezt írta:

Hurrá! Lány csapat.

Sokan gratuláltak a párnak, egyik követőjük azt írta:

„Gratulálok mindkettőtöknek, ő egy jól nevelt és áldott gyönyörű kis hercegnő lesz, és ti csodálatos szülők lesztek”.

Egy másik kommentelő pedig védelmébe vette a pár korkülönbségét is, és hozzátette:

„Nagyon aranyos pár vagytok. Az életkor csak egy szám. Látszik, hogy feltétel nélkül szeretitek egymást”.

Mások azonban már koránt sem voltak ilyen pozitívak Cheryl életkora miatt. Az egyik Tik Tok-felhasználó például ezt kommentelte:

„Ennek a szegény gyereknek nem lesz anyja”

„Nem tudom, ki a bolondabb, ők ketten vagy a családtagok/barátok, akik támogatják ezt”.

„Képzeld el, hogy a gyerek elhozza az anyját az iskolába, és a diákok megkérdezik: Ez a nagymamád?”

– idézi a Mirror a negatív kommenteket.