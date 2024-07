Katalin hercegné teljesen kiborult: hallani sem akar erről

Korábban már több királyi szakértő is beszélt arról, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg szenvedélye a sport. Mindketten évtizedek óta sportolnak, nagyon versengőek, példájuk ragadós, a gyermekeik életének is részét képezi a sportolás.

Katalin hercegné hallani sem akar arról, hogy fia, György herceg ebben kövesse apját (Fotó: AFP)

A hercegi pár igyekszik minél több sportot megismertetni a gyerekeikkel, ugyanakkor van egy olyan, amitől a walesi hercegné nagyon félti a legnagyobb gyermekét.

Katalin hercegné gyerekként aktívan sportolt, és ugyan most a betegsége miatt ez egy kicsit háttérbe szorult, de a mozgás azóta is fontos részét képezi az életének. Szeret teniszezni, vitorlázni, és állítólag szokott futni is. Vilmos herceg szintén imádja a mozgást, nagy kedvence a foci, és ő is vitorlázik. Nem is olyan régen kiderült, hogy György herceg és Sarolta hercegnő szintén vitorlázni tanul.

Bár a gyerekek a legtöbb hobbijukat a szüleiktől tanulják, akad egy, amitől Katalin hercegné nagyon félti György herceget. Ez pedig nem más, mint a motorozás, amit Vilmos herceg is nagyon imád.

Vilmos még mindig motorozik. Mindig rémülettel tölt el, amikor felszáll a motorra. Meg vagyok rémülve. Remélhetőleg vissza tudom tartani ettől Györgyöt

– mondta a walesi hercegné.