3 csillagjegy, aki féltékeny lesz a sikereidre

Mindenki baráti körében van legalább egy olyan ember, akivel nem érdemes megosztani életünk kisebb-nagyobb sikereit, ők ugyanis csak a rosszat fogják benne látni. Hogy miért? Mert ott, abban a pillanatban féltékenyek rád, és arra, amit elértél. Három csillagjegy szülötteire kiváltképp igaz ez.

3 csillagjegy féltékenyen figyel majd, ha sikereket érsz el, főleg, ha az ő területén Fotó: Branislav Nenin / Shutterstock

Csillagjegyek, akik nem bírják elviselni, ha más sikeresebb

Skorpió

A szenvedélyes Skorpió ambícióval teli, eltökélt, aki rendkívül nagy elvárásokat támaszt a maga irányába is. Épp ezért ha azt látja, hogy más hamarabb érte el azt a célt, amit ő is kitűzött magának, bizony átveszi felette az irányítást a féltékenység. Versengő jelleme miatt nem viseli el, ha a második helyen végez. Ugyanakkor az is igaz, hogy épp ez a féltékenység és versenyszellem hajtja őket előre, és segít számukra többet és többet elérni.

Oroszlán

Aligha lehet meglepő, hogy a "csillagjegyek királya" nehezen viseli, ha nem rá szegeződik minden figyelem, és valaki ellopja előle a sikereivel a rivaldafényt. A jegy szülötteinek egyszerűen lételeme, hogy mások lássák az ő sikereiket, eredményeiket, így komoly csorbát szenved a büszkeségük, ha nem ők futnak be valahol első helyen.