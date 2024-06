Három csillagjegy, aki folyton kétkedik magában

Mindannyian ismerünk a baráti körünkben olyanokat, akik az élet minden területén magabiztosak, vagy legalábbis külső szemlélő számára annak tűnnek. Aztán vannak azok, akikről már első találkozáskor pontosan tudjuk: mindig és minden helyzetben kétkednek önmagukban, a döntéseik helyességében, egy-egy lépés megtételében, így valósággal megbénítja őket ez a helyzet. Nem rossz emberek ők, egyszerűen csak kibabrált velük a horoszkópjuk. Most a csillagjegyük segítségével leleplezzük, kikről is van szó!

Ezek a csillagjegyek kétkednek a leginkább magukban Fotó: Bors

Csillagjegyek, akik mindenben kétkednek, legfőképp magukban

Halak

Ez a víz elemű jegy nem elég, hogy rendkívül érzékeny, de bolygójának, a Neptunusznak köszönhetően javíthatatlan álmodozó is, aki folyamatosan a felhők közt jár. A baj nem is akkor történik, amikor a jegy szülöttei álmodoznak, sokkal inkább akkor, amikor végre kiszabadulnak saját fantáziavilágukból. Ekkor ugyanis elkezdenek aggódni azon, miről maradtak le, ki előtt járatták le magukat, míg az álomvilágban jártak, ráadásul olyannyira rápörögnek erre a kérdésre, hogy az hatalmas stresszel tölti el őket, és emiatt még a legegyszerűbb döntéshelyzetekben is teljes bénultság lesz úrrá rajtuk.

Ikrek

Ha valaki, hát az Ikrek mindig megkérdőjelezi önmagát, már csak jegye kettősségéből adódóan is. Bolygója a kommunikációért felelős Merkúr, ami miatt az Ikrek folyamatosan aktív párbeszédben áll önmagával. Olyannyira felpörög belül, hogy képtelen megpihenni, képtelen kikapcsolni. Ez pedig belső feszültséghez vezet, valamint minden egyes kérdés, minden egyes döntéshelyzet túlgondolásához. Ő az, aki fejben lejátszik minden lehetőséget, mikor mi romolhat el, mikor mi mehet félre, és ez a sok aggasztó lehetőség aztán teljesen megbénítja.