Sosem gondoltad volna róla: Erről ismered fel, hogy a barátod valójában az ellenséged!

Evolúciós oka van

Több ezer évvel ezelőtt sokkal kisebb közösségekben éltek az emberek, és ha összetűzésbe is került két személy, nem lehetett (annyira egyszerűen) megszüntetni a viszonyt. Ez sok szempontból negatív következményeket hozott volna magával, és kockázatos is lett volna, például mert a fennálló konfliktusok elmérgesíthették a közös életet, de az is megtörténhetett, hogy végül a „szakító” fél kerül a csoporton kívülre. Ezért inkább a csoport tagjai az érzelmek, harag és csalódottság kifejezése mellett megtanultak együtt élni, akár barátoknak lenni a közös cél, azaz a létfenntartás érdekében. Ez a hozzáállás még ma is megfigyelhető, hiszen az evolúció szempontjából pár ezer év nagyon csekély ahhoz, hogy gyökeresen megváltozzon az emberi viselkedés. Kutatások szerint a modern világban is inkább azt a taktikát választjuk, hogy bár megharagszunk, ha egy barátunk megbánt vagy elárul minket, inkább megpróbálunk megbocsátani, minthogy teljesen kizárjuk az életünkből. Akár rossz szájízzel is, de fenntartjuk a köteléket, besorolva azt a frenemy kategóriába.