Hihetetlen: ezzel a módszerrel könnyebben elaludhatsz

Sokan a nyári hőség ellen egy gyors hideg zuhanyt vetnek be, vagy a hűtőből elővett italokkal próbálják hűsíteni a szervezetüket.

A meleg vizes fürdővel hamarabb elaludhatsz / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Amikor a hőmérő higanyszála az egekbe szökik, akkor kicsit zavaró lehet, ha azt mondják, hogy vegyél egy jó forró zuhanyt - de a szakértők szerint ez az őrültség hatásos lehet. A Healthline tanulmánya szerint a lefekvés előtt körülbelül 90 perccel történő forró fürdés segíthet abban, hogy az emberek gyorsabban elaludjanak. Logikátlannak hangzik, hogy forró vízbe merüljünk, amikor kint pokoli meleg van, de a tudomány alátámasztja ezt az elméletet.

A kutatást Shahab Haghayegh, a The University of Texas at Austin biomérnöki tanszékének doktorjelöltje vezette. A csapat szisztematikus adatelemzést végzett, amelyben a fürdés, a vízhőmérséklet és az alvásminőséget összekapcsoló kutatásokat értékelte.

5322 tanulmányt tekintettek át, és körülbelül egy tucatnyi megbízható módszertannal készült kutatást használtak fel a következtetéseik. Eredményeik azt mutatják, hogy a lefekvés előtti egy-két órával - ideális esetben 90 perccel - a 104 és 109 Fahrenheit (40 és 43 Celsiusfok) közötti hőmérsékletű vízben való fürdés segíthet az embereknek a minőségi alvás elérésében. Az adott időpontban és hőmérsékleten történő fürdés átlagosan 10 perccel gyorsabban segíthet elaludni a szokásosnál.