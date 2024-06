Orvos leplezte le a titkot: ez történik az agyunkkal a halál után

Sokakat foglalkoztat a kérdés: vajon mi történik velünk a halálunk után? A dolog nemcsak hitéleti, hanem testi szempontból is sokakat izgat. És úgy néz ki, hogy egy bizonyos szeletére ennek választ kaphatunk. Ugyanis egy orvosszakértő felfedte, hogy mi történik az agyunkkal, amikor meghalunk. Dr. Rahul Jandial kettős végzettségű idegsebész és neurobiológus Dr. Rangan Chatterjee orvosszakértő kollégájával beszélgetett erről a Feel Better, Live More című podcastjában.

Jellemzően a halálra úgy szoktunk gondolni, mint a szív leállására, ami azt jelenti, hogy nem jön elektromos jel a szívből

– kezdte a szakember, hozzátéve: vannak azonban olyan mérések, amik egészen döbbenetes eredményeket mutatnak ezzel kapcsolatban. Miután ugyanis a szív megáll, furcsa módon valójában még nem áll be a halál teljesen, és az agy még mutat aktivitást, méghozzá nem is keveset.