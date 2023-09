Kulcsár Edina: „Még ha most kanapét is kell takarítanom, megérte!”

Kutyás bejegyzés fogadta Kulcsár Edina Instagram-oldalának látogatót szombat délelőtt. Az állatbarátok nagy örömére egy nem mindennapi videót tett közzé az egykori szépségkirálynő.

Fotó: TV2

„Tegnap kozmetikusnál volt Jin, így beengedtük a házba tegnap este, de véletlenül bent is maradt. Reggel pedig azon kaptam, hogy nagyon kényelmesen alszik a kanapén! Mielőtt lezavartam volna, kihasználtam, hogy megszeretgessem, így odafeküdtem hozzá. Nagy öleléseket és hatalmas szeretet kaptam! Még ha most kanapét is kell takarítanom, megérte!”

– írta Instagram-oldalára Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő videóval igazolta a mondást, egy kép többet mond ezer szónál, egy videó meg még annál is többről árulkodik.

Az egyik rajongó nem hagyta szó nélkül a bejegyzést, azonnal hozzászólt:

„A legnagyobb szeretetet ők tudják adni, elmondhatod nekik a legféltetteb titkod és a legnagyobb fájdalmad is!”

Az érzelmes hozzászólást szinte azonnal szívecskével értékelte Edina.

„Istenem, mekkora szíve van! Még így is érezni! Több van benne, mint sok emberben! Ő egy kincs.”

– jelentette ki a modell egy másik követője.

„Még átölelt, meg kell zabálni”

– lelkendezett egy újabb hozzászóló.

