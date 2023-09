2023 a válások éve! Minden hónapra jutott egy sztárszakítás

Még csak szeptember van, máris csaknem egy tucat híresség jelentette be válását. A Bors összeszedte az év eddigi legnagyobb sztárszakításait.

2023 alighanem a szakítások éve Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Hűtlenség miatt váltak Tápai Szabináék

Kucsera Gábor és Tápai Szabina válása volt az év első hideg zuhanya. A sportoló házaspár és három kisgyermekük élete tökéletesnek tűnt kívülről, de ez csak látszat volt. Szabina tálalt ki kapcsolatuk sötét titkairól elárulva: hűtlenség is vezetett a végső búcsú kimondásához.

Néhány éve még nagynak tűnt a boldogság, a színfalak mögött már akkor is lehettek problémák (Fotó: Czerkl Gábor)

Békében váltak el Peller Annáék

Peller Anna és Lukács Miklós kapcsolata is nagybetűs szerelemnek tűnt. A köztük lévő szeretet a válásuk után sem múlt el. Márciusban közösen, egy videóüzenetben közölték a rajongóikkal: útjaikat külön folytatják.

Kollányi Zsuzsi három kisgyerek után vált

Kollányi Zsuzsi és párja három kisgyermeket nevelt együtt, kapcsolatuk azonban nem bírta ki a megpróbáltatásokat. Hosszas tépelődés után tavasszal hozták nyilvánosságra: a válás mellett döntenek. Az énekesnőre azóta már rátalált az új szerelem.

Kollányi Zsuzsira válása óta már rátalált a szerelem (Fotó: hot!)

Judy 12 év házasság után válik

Judy és férje 12 év házasság és egy közös gyermek után, tavasszal szakított. Házasságukért jó ideje küzdöttek már, egy ponton pedig Judy úgy érezte, a kis Maja látja kárát a rossz viszonynak.

Judy a kislánya érdekében döntött a válás mellett (Fotó: Szabolcs László)

Radics Gigi tánccal gyógyítja a szívét

Radics Gigi ugyan még nem volt házas, mégis a listánkba sorolható: a jegyesek 7 év után szakítottak, kislányuk nevelését ígéretük szerint ők is felváltva folytatják ezután. Az énekesnő mindig is diszkrét volt a magánéletét illetően, ez a szakítás bejelentésekor sem volt másképp. Gigi most azonban új kihívást talált: a Dancing with the Stars októberben induló évadában egészen új oldaláról mutatja meg magát.

Radics Gigi a Dancing with the Stars versenyzőjeként táncosként is megmutatkozik (Fotó: TV2)

Király Viktorék házassága sem élte túl az idei évet

Király Viktor és Virág Anita válása régóta a levegőben volt. Idén szinte egyetlen kép sem került nyilvánosságra, amin együtt szerepeltek volna és minden jel arra mutat, ők is a válás mellett döntöttek..

Nekik sem sikerült megmenteniük a friss házasságukat (Fotó: hot! magazin)

Tóth Gabiéké az év válása cím

Az év válása címet alighanem Tóth Gabi és Krausz Gábor nyerné. Az énekesnő és a sztárséf kapcsolata mesébe illőnek tűnt, melyet csodaszámba menő gyermekáldás koronázott meg. Gabi korábbi betegségei miatt ugyanis benne volt a pakliban, hogy talán sosem lehet gyermeke. A felhőtlen idillt látva, derült égből villámcsapásként érkezett augusztusban válásuk híre.

Mindenkit meglepett Gabi és Gábor válása (Fotó: TV2)

Szingli lett a Szerencselány

Öv év házasság után döntött a válás mellett a Szerencsekerék című TV2-es műsor háziasszonya, Sydney van den Bosch és focista párja, Egerszegi Tamás. Munkájuk miatt sokáig távkapcsolatra kényszerültek, a problémák pedig egyre gyűlhettek. Elhidegültek egymástól, ezért külön folytatják.

A fiatalok házassága nem állta ki az idő próbáját (Fotó: timeapictures.com / hot! magazin archív)

Benne volt a levegőben

A kajakos Dudás Miki és az ex-szépségkirálynő, Szigligeti Ivett válásának a híre a legfrissebb: a sportoló múlt hétvégén, egy 24 óráig elérhető Instagram storyban szögezte le: nem tudják megoldani problémáikat, ezért a válás mellett döntöttek. Kapcsolatukban sok hullámvölgy volt eddig is és úgy fest, most már nem tudtak kikecmeregni belőle. Két kisgyermekük nevelését megosztják ezután.