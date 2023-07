Figyelj oda, mit teszel! Pénteken jön az év harmadik tízmilliószoros napja!

Ismét tízmilliószoros nappal kell számolnunk, méghozzá július 21-én, pénteken. Ezen a napon még jobban oda kell figyelnünk magunkra és a környezetünkre, hiszen ezen napokon a gondolatok és cselekedetek ereje is tízmilliószoros erővel hat. A buddhista szemlélt szerint a pozitív tettek, jócselekedetek hatása visszairányul ránk. Ha jót teszel mással, annak az áldása megsokszorozódva száll vissza rád! A tízmilliószoros napokon az is nagyon fontos, hogy kimutasd: hálás vagy mindazért, amit kapsz/kaptál az univerzumtól. Emellett éld meg a lelki békédet is! A tízmilliószor napokon gondolj szeretettel önmagadra is, fogadd el gyengeségeidet, hibáidat!

Tízmilliószorosan száll vissza rád minden! Fotó: Pixabay

Innen ered a tízmilliószoros nap

Minden népnek és kultúrának megvannak a maga ünnepei, jeles napjai. A buddhista hagyományok szerint minden esztendőben van négy olyan nap, amelyekre nagyon fontos odafigyelni. A tibeti szerzetesek meghatároztak négy különleges, karmikus erejű napot, melyeket Nagy Buddha (Dharmacsakra)-napoknak hívnak, mivel Buddha fejlődésének állomásaihoz és megvilágosodásához kapcsolódnak, és a buddhista vallásban ünnepnapokként tartják számon. A Nagy Buddha-napokat a tibeti naptár alapján minden évben az első, a negyedik, a hatodik és a kilencedik holdhónap 15. napján ünneplik. A mi naptárunkba átültetve az idei harmadik Nagy Buddha-nap, azaz tízmilliószoros nap július 21-re esik. Ez az Imakerék ünnepe. Ezen a különleges napon emlékeznek a tibeti emberek Buddha első szent beszédére, a Négy Nemes Igazság tanára – írja az Astronet.

Mit tegyél és mit ne tegyél a tízmilliószoros napon?

Mivel a tízmilliószoros napok cselekedetei, gondolatai, kisugárzása felerősörve száll vissza ránk, ezen különleges alkalmakkor kiváltképp fontos, hogy a jóra koncentráljunk, és ne a rosszra.

Amit kerülnöd kell:

a negatív gondolkodás

az irigység

a bosszúvágy érzése

Mit tegyél?