Ezek a legnagyobb téveszmék a napozással kapcsolatban

Az időjárás sohasem lehet elég jó: ha hideg van, az a baj, ha meg meleg, akkor az. Ráadásul utóbbi esetben a napsugárzás veszélyeivel is állandóan riogatnak minket. A köztudatban rengeteg tévhit is kering ezzel kapcsolatban, most Páldy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szaktanácsadója igyekszik tisztába tenni ezeket a kormányhivatal honlapján.

Nézzünk néhány hamis állítást és a valóságot!

Állítás: A napbarnított bőr egészséges.

Tény: A barnulás bőrünk védekező reakciója, mellyel az UV-sugárzás további káros hatásaitól kíván megvédeni.

Állítás: A lebarnult bőr véd a napsugárzás ellen.

Tény: A fehér bőrűek számára a lebarnult bőr csupán 4-es faktorú krémnek megfelelő védelmet nyújt.

Állítás: Nem lehet leégni felhős napon.

Tény: A napsugárzás 80 százaléka át tud hatolni a vékony felhőrétegen. A fátyolos égbolt inkább növeli az UV-sugárzás erősségét.

Állítás: Vízben nem lehet leégni.

Tény: A víz csak minimális védelmet jelent a napsugárzás ellen, és a vízfelületről való fényvisszaverődés növeli az UV-sugárzás hatását.

Állítás: A téli UV-sugárzás nem veszélyes.

Tény: Télen általában kisebb az UV-sugárzás mértéke, viszont a hó majdnem teljesen visszaveri a napsugárzást, megkettőzve a sugárzás erősségét, különösen a magas hegyekben.

Állítás: A napvédő krémek megvédenek, így jóval hosszabb ideig napozhatok.

Tény: A napvédő krémeket nem azért kell használni, hogy több időt tölthessünk a napon, hanem, hogy védjük magunkat arra az időre, amikor elkerülhetetlen, hogy a napon legyünk.

Állítás: Ha rendszeresen megszakítjuk a napozást, nem égünk le.

Tény: Az UV-sugárzás hatása összeadódik a nap folyamán.

Állítás: Ha nem érezzük a nap forró sugarait, akkor nem égünk le.

Tény: A leégést a Nap olyan sugárzása okozza, amit nem lehet érezni. A melegérzetet a Nap látható és infravörös sugarai keltik, nem a leégés szempontjából veszélyes UV-sugarak.

Érdemes a szakember tanácsait szem előtt tartva szervezni a nyári programokat, nehogy az önfeledt sütkérezésből baj legyen! Persze ne csak a strandon védjük magunkat, városnézés vagy akár bevásárlás közben ugyanúgy le lehet égni. Ajánlott ezért széles karimájú kalapot és napszemüveget viselni és legalább 15-ös fényvédő faktorú krémet használni, 11 és 15 óra között pedig - ha lehet - kerülni kell a kinn tartózkodást.