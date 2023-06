Bőrgyógyász elárulta: ezt ne használjuk soha, ha fényvédelemről van szó

Persze az tudatos bőrápolók jól tudják, hogy nemcsak nyáron kell szorgosan kenegetnünk a fényvédőt, hanem ez év többi szakaszában is, de már az is látványos eredményt nyújthat, ha a nyári napokon nem mulasztjuk el a használatát.

A nyár egyik alap kelléke a fényvédő, de nem mindegy, hogy milyet használunk Fotó: Unsplash

Abban azonban még a bőrgyógyászok véleménye is megoszlik, hogy melyik formáját érdemes használni, hiszen van, aki szerint mindegy, csak használjunk valamit, míg más úgy véli, hogy igenis a krém állagú a leghatásosabb.

Dr. Cristina Psomadakis londoni bőrgyógyász szakorvos valahol a kettő között helyezkedik el, ugyanis maga is úgy véli, hogy a semminél az is jobb, ha spray állagú fényvédőt használunk, azonban felhívta a figyelmet, hogy ez egy kevésbé hatásos formája a védelemnek. A szakember szerint ugyanis ennél a formánál szinte lehetetlen megmondani, hogy mennyi is került a bőrünkre, illetve az emberek maguk sem tudják, hogy mennyit is kéne belőle használni.

Az a probléma a spray-kkel, hogy az emberek gyakran nem tudják, hogy a flakonon feltüntetett SPF-érték eléréséhez szükséges mennyiséget használják-e, mivel nem jól érzékelik a felhasznált mennyiséget

– magyarázta Dr. Psomadakis.

Mit takart az SPF?

Az SPF – vagyis a fényvédő faktor – azt jelzi, hogy egy termék mennyire véd a leégés ellen, a mellette lévő szám pedig azt mutatja meg, hogy a termék pontos, előírás szerinti használata esetén mennyi idő alatt kapná meg a bőrt a nap UV-sugárzása, akkor, ha egyáltalán nem viselné az ember az adott terméket.

Becslések szerint például, ha általában tíz perc napsütés után kezdünk el leégni, akkor egy SP15-ös krém ennél 15-ször hosszabb ideig, azaz akár 150 percig is védelmet nyújt. Ez a védelem azonban csak akkor tart ki, ha legalább kétóránként újra bekenjük magunkat.

Dr. Hiba Injibar szerint a „kétujjas szabályt” követve a legegyszerűbb felvinni a fényvédőt: a test egy területére, például a nyakunkra vagy az arcunkra kenjünk 2-2 ujjnyi fényvédő krémet, megfelelően eloszlatva. Ez alapján is látszik, hogy a szinte lehetetlen megmondani, hogy felvittük-e a szükséges mennyiséget, ha krém helyett sprayt használunk.

Egy 2019-es kutatás már kimutatta, hogy azok az emberek, akik a spray formában használták a fényvédőt, azok csak a védelemhez szükséges mennyiség körülbelül 60 százalékát vitték fel - írja a The Sun.