Ez a titka a legfinomabb lecsónak

Hamarosan itt a lecsószezon, és ezt az isteni fogást egyszerűen nem szabad kihagyni!

A lecsó hihetetlen finom egytálétel, de úgy a legistenibb, ha bográcsban készíted el, így tényleg felejthetetlen élmény lesz! Érdemes meghívni rá a barátokat, akkor egyben vidám társasági esemény is lesz a lecsóparti! Mellé friss ropogós héjú kenyeret harapni, annál nincs is jobb. Ha véletlenül marad a lecsóból a bogrács alján, akár reggelire is megeheted.

A legjobb lecsórecept a következő:

Hozzávalók:

30 dkg füstölt szalonna

30 dkg füstölt kolbász vagy virsli

2 kg paprika

1 kg paradicsom

2 db erős zöldpaprika

1 kg vöröshagyma

3 ek napraforgó olaj

só

Így készítsd el:

Kockázd fel a hagymát a paradicsomot, és karikázd fel a paprikát. Tedd bográcsba az apróra vágott szalonnát és süsd meg üvegesre, majd mehet bele a hagyma is, amit néhány perc alatt piríts üvegesre. Ha nincs szalonnád, használj disznózsírt! Keverd bele a paprikát és a paradicsomot, sózd meg, rakd bele a kolbászt is és rotyogtasd addig, amíg a paprika is megpuhul. (Erős paprika is mehet bele, de csak módjával.) Víz nem szükséges hozzá, mert a zöldségek elegendő levet engednek! Kenyérrel fogyaszthatod is.

Jó étvágyat!