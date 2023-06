Egyszerre lettünk rákosok a kutyámmal: így töltjük az utolsó közös hónapokat

Simon O'Brien, a három gyermekes édesapa mindössze 48 éves, mégis szembe kellett néznie a halállal. A család tüneményes labradorján furcsa tüneteket fedeztek fel, ezért csakhamar állatorvoshoz vitték. Itt kiderült, hogy az ebnek veserákja van, és már nem lehet őt megmenteni. Nem sokkal később Simon is furcsa tüneteket tapasztalt, és az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy ő is rákos megbetegedéssel küzd. Most mindent megtesznek azért, hogy az utolsó hónapok szépek és emlékezetesek maradjanak.

Simon nagyon szereti kiskutyáját, Bellát

Bella nem csupán egy kutya az O'Brien családban, hanem igazi családtag. El sem tudják képzelni a folyton vidáman csaholó kiskutyájuk nélkül az életet. Amikor először észrevették a tüneteket, aggódni kezdtek. Szegény Bella drasztikusan elkezdett fogyni, sok vizet ivott, farkát pedig állandóan behúzta. Sejtették, hogy valami nincs rendben vele, ezért hamarosan elvitték egy speciális állatklinikára, ahol lesújtó eredményt kaptak: Bella rákos, és csak néhány hónapja maradt.

Nem sokkal később Simon hasonló tüneteket kezdett érezni: amikor a mindennapos edzését gyakorolta, azt vette észre, hogy a legapróbb feladatokban is nagyon elfárad. Nem érezte jól magát, ezért elment egy orvoshoz, aki szintén rossz hírt közölt: ugyanolyan rák támadta meg a szervezetét, mint a kutyáét. Simont nagyon lesújtotta a hír, és a fejébe vette, hogy ő is meg fog halni.

Olyan volt, mint derült égből villámcsapás: egyszerre két rák is van a családban. Szörnyű

- mesélte Simon a Mirrornak, aki olyannyira biztos volt halálában, hogy még búcsúleveleket is írt a családnak. Írt egy-egy levelet az életük minden fontos eseményéhez (például esküvők, érettségi stb.), szerencsére ezek felbontására már nem volt szükség, ugyanis egy műtét segítségével kivették a vesét, és megszűnt az életveszély.

Simon tehát felépült, és még hosszú élet elébe néz. Bella azonban nem ilyen szerencsés: mivel nyolcéves, túl kockázatos lenne megműteni, így már csak pár hónapja maradt. A család havi 600 forintért (kb. 260 ezer forint) gyógyszeres kezelésben részesíti a kutyát, hogy enyhítsék a tüneteit. Az utolsó hónapok az emlékek és az élmények szerzéséről szólnak. Számtalan közös programot szerveznek, strandra járnak, hogy az emlékezetükbe úgy maradjon meg Bella, mint egy örökké vidám, csaholó kiskutya.