Egy 11 éves kutyus kínkeserves kálváriája: ezért ne dobj SOHA botot kedvencednek

Ahogyan a világ minden táján, Magyarországon is nagyon szeretnek az emberek kutyát tartani. Egy unalmas séta is izgalmakkal teli kalanddá válik, ha a kutyánkkal indulunk útnak. És micsoda csodálatos állatok! Nem kellenek nekik drága játékok, a fontos számukra az, hogy a gazdájával szórakozzanak, ehhez pedig egy bot is elég. Ha az erdőben vagy egy parkban sétálunk a kutyánkkal, mi sem természetesebb annál, mint hogy botokat dobálunk neki, amit kedvencünk izgatottan hoz vissza. Most egy állatorvos osztott meg egy szomorú történetet, amivel arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ne dobáljunk botot kedvenceinknek.

Két óráig műtötték a spánielt

Amy Gaines, a nagyszerű állatorvos nemrég mesélt el egy borzasztó történetet a The Sunnak. A 11 éves spániel szeretett gazdájával indult sétálni, és ahogyan igen gyakran, bottal játszva múlatták az időt. Közkedvelt szórakozása ez a kutyáknak, kevesen tudják azonban, hogy komoly sérüléseket is okozhat az ebnek. A kis spániel örömittasan szaladt a bot után, hogy visszahozza a gazdájának, a 30 cm-es fadarab azonban véletlenül felszaladt a torkán. Az eset majdnem tragédiába torkollott, ami a kutya életébe került volna.

A spánielt azonnal elvitték állatorvoshoz, és a röntgen felvételek kimutatták, hogy a bot az állkapcsa és a válla közé ékelődött, emiatt az állat pokoli kínokat élt át. Két órán keresztül műtötték, mire szervi sérülés nélkül ki tudták venni belőle a botot. A kutya gazdája is nyilatkozott:

Nagy bot szorult az állat válla és állkapcsa közé

Ez volt életem legrosszabb néhány órája

- mondta, az állatorvossal együtt pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy komoly sérüléseket okozhat egy-egy hétköznapi játék, például a bot.