Tovább dagad Dolly menedzserének a botránya, megrázó részletek derültek ki

Egyre többen gondolják úgy, hogy Dollynak nem csupán annyi köze volt a Gyöngyösön felszámolt szaporítótelephez, hogy korábbi együtteséről nevezték el. Időközben kiderült, hogy a horrortelepről kimentett több tucat kutya majd' mindegyike maradandó egészségkárosodást szenvedett. A mentésben részt vett több állatvédő szervezet, így a kutyák sorsa jól nyomon követhető. Többen közülük Ajkára kerültek a Vahur Állatvédő Egyesület gondozásába. A szervezet közösségi oldalán pedig egyesével be is mutatták a mentett állatokat. A bejegyzések tanúsága szerint akad olyan mentett eb, amelyiknek a lábát kellett amputálni, van köztök, amelyiken szemműtétet hajtottak végre. Az egyesület felsorolásban csak egyetlen példát nem találni, az pedig az egészséges kutya.

Dollyval is összefüggésbe hozták a szaporítótelepet Fotó: Archív

Egyikük, Krisi, a gyöngyösi rettenetből mentett kan yorki kan múlt csütörtökön már átesett a bal mellső lábamputáción. Ezzel egyidejűleg ivartalanították és a szájat is rendbe tették. Több fogát ki kellett húzni. Szépen gyógyul, és az átélt borzalmak ellenére is nagyon kedves, szereti az embereket. Tiszta szívünkből sajnáljuk, hogy eddig csak vegetált az életben. Viszont végre minden megváltozott. Igaz maradandó egészségkárosodással, de végre nyugalomban, tisztaságban, szeretetben telnek a napjai.

Ez a kiskutya elveszítette az egyik mellső lábát Fotó: Facebook

Az összes mentett kutyus közül a legsoványabb Bonjour volt. Brutálisan ki volt száradva, a fejére is rá volt “aszalódva” a bőr. Amikor enni és inni kapott, szó szerint könnyes lett a szeme. Izomzata nulla, a hátsó lábai alig bírják el, púposit, fájlalja a gerincét. Neki biztosan MRI vizsgálatra lesz szüksége, hogy tudják, mi a pontos baja. Testén több helyen gyógyult, harapott sebek vannak. Giardia tesztje pozitív lett. Mindennek ellenére kedves, bújós kutyus.

Csontsoványra fogyott a gyöngyösi horrortelepen Fotó: Facebook

Az első Zsötemről készült képeken még a világ fájdalma volt az arcán. Pár nap elteltével viszont ő lett az egyik legvigyorgósabb, legbújósabb kislányka. Mindig próbálja magára vonni a figyelmet. Lágyéksérves, jövő héten már operálják. Korábbi császármetszés nyomai is kitapinthatók. Több bőr alatti csomót is találtak rajta, azokat is megvizsgáltatják, fogai is rossz állapotúak.

Erre a kutyára sérvműtét vár Fotó: Facebook

Bagett egy elég leharcolt állapotú fiúcska. Füleiből ömlik a genny, kívül is sebes, fájlalja nagyon. Szemei is gyulladtak. Giardia tesztje pozitív. A levegőt borzasztóan veszi, rossz belegondolni, hogy ő (is) szaporítva lett. Lábai sincsenek jó állapotban, látszik az éveken át tartó bezártság. Ennek ellenére minden figyelemért, minden érintésért hálás.

Bagett számos betegséggel küzd Fotó: Facebook

Paris, a riadt szemű szukácska. Test szerte sebek, szőrhiányos részek, kikapart bőr. Cicijeiből folyt a gennyes, véres váladék, hasán császármetszések nyomai. Fülei gyulladtak. Elég soványka is. A sok rossz ellenére is örül a figyelemnek. Talán tudja, hogy már minden megváltozott.

A kutyák csak a jéghegy csúcsa Fotó: Facebook

És ezek a kutyák csak a jéghegy csúcsa. Számos további mentett állat szorul segítségre. Lapunk információi szerint jelen pillanatban is zajlik egy mentőakció, melynek során tucatnyi ivaros fajmacskát visznek el az énekesnő kérésére állatvédők.