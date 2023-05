Szoktál savanyú káposztát enni? Örökre megváltozik róla a véleményed, ha ezt megtudod

A magyar emberek általában nem az egészséges táplálkozásról híresek. Szeretjük a zsíros és olajos falatokat: a pörkölt és a töltött káposzta nem kifejezetten gyomorkímélő étek, és az örök sláger, a rántott hús sült krumplival sem a modellek titkos fogása. Midnazonáltal van néhány étkünk, ami nálunk nagyon divatozik, örömmel fogyasztjuk a hétköznapokban, ráadásul nagyon egészséges is. Az egyik ilyen a savanyú káposzta. Mutatjuk, mennyi mindenben fejti ki jótékony hatását.

A savanyú káposztához ösztönösen vonzódik a bendőnk

Savanyú is, néha erős is, mégis ösztönösen vonzódunk a savanyú káposztához. Bár mi, magyarok nem az egészséges étkezésről vagyunk híresek, a szervezetünk szinte kiáltozik a vitamindús falatokért, így tehát egy finom lakomával megterített asztalról nem maradhat le a savanyúság. A cékla jótékony hatásairól már írtunk, most pedig vegyük górcső alá a másik nagy kedvencet, a savanyú káposztát, amelyhez szinte ösztönösen vonzódunk.

Mint ismeretes, a káposzta gazdag tápanyagforrás, amely tele van vitaminokkal. Egy csésze káposzta mindössze 27 kalória, ugyanakkor 0 gramm zsír található meg benne. További áldott tulajdonsága, hogy C-vitaminban, K-vitaminban, vasban, B6-vitaminban, folsavban és mangánban egyaránt bővelkedik, sőt a réz megfelelő forrása is. Ha pedig savanyítva fogyasztjuk, az erjesztés miatt még probiotikus célokra is felhasználható. De milyen hatásokkal számolhatunk?