Itt a válasz az örök konyhai kérdésre: benne hagyhatjuk a fakanalat főzés közben az ételben?

Ahány ház, annyi szokás. Ha főzni akarunk, valamilyen eszközt mindenképpen használnunk kell a kevergetésre az edényben készülő étel kevergetésére. Ez rendszerint fakanál szokott lenni a magyar konyhákban, abban azonban a mai napig nincs egyetértés, hogy a rotyogó ételben benne szabad-e hagyni a fakanalat? A Ripost megosztotta a választ minden kétkedővel.

Fotó: Török János

A fakanál - anyagából eredően - könnyen felvesz szagokat és ízeket, emellett könnyedén megtelepednek rajta különféle baktériumok is. Higiéniai szempontból különösen problémás, ha valaki a fakanállal kóstolgat, azt nyalogatja, hiszen így a nyálunkban található baktériumok is megtelepednek rajta. Ekkor persze sokan rámutathatnak bosszankodva, hogy alaposan el szokták mosni a fakanalat, ugyanakkor tisztában kell lennünk ennek szerkezetével! A fakanál barázdás, amelyen mikroszkopikus méretű repedések sokasága húzódik meg. Többek között ez az oka annak, hogy erőteljesen magába szívja az ízeket és a szagokat, emellett pedig a bacilusoknak is biztonságos otthont ad. Ezért bár az az érv nem teljesen helytálló, hogy a fakanál elrontja az étel ízét, azért mégsem túl egészséges benne hagynia fortyogó levesben.