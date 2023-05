Figyelmeztet a fogorvos: ezt az 5 ételt jobb, ha távolról kerülöd

Gyerekkorunkban nagyon sokat hallhattuk szüleinktől, hogy ne együnk annyi édességet, mert tönkre mehetnek tőle a fogaink.

Nem ajánlatos ezeket az ételeket fogyasztani Fotó: Pexels

Ezt most egy brit orvos, Dr. Sam Jethwa kiegészítette újabb 5 nassolnivalóval, amit szintén érdemes elkerülnünk, ha szeretnénk megőrizni fogaink egészségét. Mutatjuk melyek ezek.

Töpörtyű

Sokaknál a vacsorák elmaradhatatlan része a sertéstepertő. Azonban ez komoly problémákat okozhat a fogainknak. Ugyanis ez az étel repedéseket okozhat a fogaink között, majd később romlásnak indulhat. Fogaink eleinte érzékennyé válhatnak, később pedig akár tömésre is szüksége lehet a betegnek.

A töpörtyű darabkái a fogak barázdáiban is megakadhatnak, ami idővel fogszuvasodást okozhat

- magyarázta a fogorvos.

Olajbogyó

Egy másik élelmiszer, amit érdemes kerülni, az az olajbogyó. Noha ez is egy remek nassolnivaló, de a bennük rejtőző darabkák veszélyesek lehetnek a fogaink számára. A szakember elárulta, ha egy recsegésre hasonlító hangot hallunk rágás közben, az azt jelenti, hogy repedések jelentek meg a fogakban.

Kurkuma

A kurkuma egészségügyi szempontból a legjobb, hiszen ez a növény ismert gyulladáscsökkentő hatásáról. Viszont a fogaink számára nem a legjobb választás, ezért ha azt szeretnénk, hogy minél tovább fehérek maradjanak fogaink, fogyasszunk belőle minél kevesebbet. Dr. Jethwa figyelmeztetett, hogy az élénk sárga-narancssárga fűszer túlzott fogyasztása sárgává varázsolhatják a fogainkat.

Karamella

Kevés olyan ember van, aki ne szeretné ezt a ragacsos, nyúlós édességet. Azonban ezt a finomságot is érdemes kerülni, ugyanis magas cukortartalma miatt könnyen fogszuvasodást okozhat.

Nemcsak az a probléma velük, hogy annyira rágósak, hanem hogy hosszabb ideig tapadnak a fogakhoz, mint a legtöbb étel, ami azt jelenti, hogy nagyobb valószínűséggel okoznak szuvasodást. Emellett a rágós állaguk sem elhanyagolható, mivel akiknek töméseik, koronájuk vagy fogszabályzójuk van, azoknál ez bármikor elmozdíthatja, vagy akár ki is húzhatja azt

- magyarázta a szakember.

Gobstoppers

Az Egyesült Államokban népszerű nyalánkságnak számít a Gobstoppers, amit egyfajta keménycukorkaként kell elképzelni. Azonban ezt is érdemes kerülni, ugyanis ez az édesség a fogunkon repedéseket vagy akár fogszuvasodást is okozhat. Evéskor baktériumok termelődnek a szájban, és a sav elkezdi feloldani a fogfelületet - ez pedig a bomlás első szakasza - írja összeállításában a The Sun.