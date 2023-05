Pénz és szerelem: ez a csillagjegy váratlan fordulat előtt áll ma

KOS

Akár hiszed, akár nem: ez a szerda a te napod! Lehet hogy erről nem tud mindenki, éppen ezért ne hagyd, hogy bárki belerondítson a terveidbe. Jó irányt választottál, tartsd a szemed a célon!

Fotó: Shutterstock, Pixabay

BIKA

Lehet, hogy nem ezzel a gondolattal ébredtél reggel, de most már tisztán látod: felelősségteljes döntést kell hoznod a munkahelyeden. Ne feledd, sokaknak is vannak tanácsadói, te is kikérheted tapasztalt kollégák véleményét a kérdésben. Dönts megfontoltan!

IKREK

Csak annyira legyél szigorú másokhoz, amennyire szeretnéd, hogy veled azok legyenek! Kerüld a kettős mércét és ne feledd: az igazságosság olykor nagyvonalúsággal, kegyelemgyakorlással jár.

RÁK

Túl jól indult egy új kapcsolat, máris itt az első nehézség. Azért nem kell mindent feladni: ha elég kitartó vagy, újabb unszimpatikus dolgok derülhetnek ki szíved választottjáról. Vésd az eszedbe: minél jobban ismered, annál jobban szeretheted a másikat!

OROSZLÁN

Lehet, hogy az időjárás nem túl kegyes, ám a magánéleted kifejezetten felhőtlen! A munkában ugyan előfordulhatnak nehézségek, de ma valahogy könnyedén átlendülsz az akadályokon. A jókedved ragadós!

SZŰZ

Ma hamar jöhet a baj: elég egy rossz megfogalmazás vagy egy félreértés, és máris magyarázkodhatsz arról, hogy valójában mit mondtál, mit is akartál mondani. Lehet, érdemesebb ezen a szerdán inkább figyelni és hallgatni, semmint beszélni.

MÉRLEG

Az élet törekszik az egyensúlyra, így az elmúlt időszak nehézségei után mintha könnyebb napok jönnének. Rád is fér a fellélegzés, használd ki a lehetőséget és találj egy olyan programot, ami növeli a szervezetedben a boldogsághormonokat!

SKORPIÓ

Egyre több irigy tekintet figyeli a mozdulataidat. Igazán mázlista vagy. Tartsd észben, hogy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa! Ez a kifejezés pedig jól példázza: a sikerért bizony keményen meg kell dolgozni – a továbbiakban is.

NYILAS

Nem véletlenül tartasz ott a karrieredben, ahol. Megdolgoztál érte, de a tiszteletet sokkal inkább azzal érheted elé, ha szerény vagy és segítőkész, nem pedig bántó és lekezelő. Érdemes ma gyakorolnod az alázatot és a figyelmességet. Meglátod, mindkettő meghozza gyümölcsét!

BAK

Rég vártál egy ilyen lehetőségre a karrieredben, ám most mintha mégis elbizonytalanodnál. A plusz munka plusz pénzzel jár, viszont kevesebb időd marad önmagadra és a szeretteidre. Mérlegelj és ha ma nem tudsz dönteni, kérj egy-két nap gondolkodási időt és fontold meg jól, merre tovább!

VÍZÖNTŐ

Pénz és szerelem. Akár hiszed, akár nem: a kettőnek most meglepően sok köze lehet egymáshoz. Figyeld a jeleket és párod, kollégád szavait, hogy megtaláld a kedvező fordulatot hozó összefüggést!

HALAK

Őszintén: nincs elég bajod? Ahelyett, hogy árgus szemekkel keresnéd a konfliktushelyzeteket, fókuszálj inkább az anyagi lehetőségekre! Most nem akárhol lelhetsz pénzt! Koncentrálj a lehetőségekre, a csillagok megsegítenek!

(Forrás: Astronet)