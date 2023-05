Kedden új időszak kezdődik: a Bikába lépő Jupiter stabilitást és jólétet ígér

Május 16-án, kedden a Kosból végre átlép a Bikába a Jupiter, ráadásul ott is marad egy teljes évig. Mindez természetesen komoly változásokat hoz magával: az eddigi feszültebb, indulatoktól sem mentes időszakot egy kiegyensúlyozottabb, jólétben gazdag év követi. A Bikába lépő Jupiter harmóniája nem csak a magánéletünkben, de a munkánkban, sőt, a pénzügyeinkben is érzteti majd hatását. Na de hogyan, ez itt a kérdés! Az Astronet segítségével most felfedjük, miként hat a Jupiter új jegybe "költözése" az egyes csillagjegyekre.

A Bikába lépő Jupiter komoly változásokkal kecsegtet Fotó: mountain beetle / Shutterstock

KOS

A Bikába lépő Jupiter segítségével most gyarapodhat a bankszámlád, de csak akkor, ha nem görcsölsz rá minderre túlságosan. Elég optimistán és pozitív elvárásokkal hozzáállnod, valamint utánanézned, hogyan lehet bevonzani a pénzt! Ne feledd: a Jupiter a bőség bolygója.

BIKA

Egyértelmű: nem csak az év, de az elmúlt 12 év legjobb égi eseménye számodra az, hogy Jupiter, a Nagy szerencse bolygója belép a Bikába. 2024. május 26-ig van időd arra, hogy ennek az áldásos hatását kiélvezd! Bőség, jobb életkörülmények, esküvő, méltóbb munkakörülmények, magasabb pozíció, nagyobb lakás – bármi várhat rád. Ugyanakkor a finom falatokkal nem árt vigyázni, ugyanis a gyarapodás akár hízást is jelenthet!

IKREK

Jupiter az igazság és a törvényesség bolygója. Épp ezért óvakodj a gyanús befektetésektől, a nem épp legális utaktól! Könnyen lebukhatsz, így mérlegeld, mit veszíthetsz! Nagyon is sokat! A titoktartás is nagy kihívást jelent majd, így kezelj minden rád bízott információt diszkréten!

RÁK

Jupiter jóindulatú bolygó. Épp ezért a Bikába lépve megtapasztalhatod, mennyi jóindulatú ember vesz körül. A Bika pedig a béke, a bőség és az élvezetek jegye. Mindezazt jelenti, hogy kellemes csalódások várnak rád: végre megbízhatsz olyan emberekben, akikből barátok, szövetségesek, mentorok lehetnek, sőt, akár támogatók is. Fogadd el a segítséget!

OROSZLÁN

2024 májusig nem csak a munkahelyed, de a beosztásod és a főkököd is változhat, ami próbára teszi a rugalmasságodat. Ilyenkor mindig jusson eszedbe: a Jupiter mindig javulást hoz! Végül győztesen kerülsz ki a leglehetetlenebb szituációból is. Amire szükséged lehet a következő időszakban: rugalmasság, optimizmus, hit, és ha hiszel, a szerencse is melléd szegődik!

SZŰZ

A Bikába lépő Jupiter hatására aktuálissá válik a továbbtanulás vagy egy külföldi út, akár kiköltözés. Szerencsére ez cseppet sem frusztrál téged, sőt, egyenesen feldob! Ugyanakkor vigyázz: míg a Bika a szorgalom és a biztonságra törekvés jegye, a Jupiter hajlamossá tesz túlzásokra. Ne ragaszkodj mereven a terveidhez, maradj nyitott a következő egy év során!

MÉRLEG

Tavaly december óta a Kos jelében a Jupiter provokációt provokációra halmozott neked. Folyamatosan bántottak, kritizáltak, ami miatt kezdted úgy érezni, hogy senki sem szeret, és hogy alkalmatlan vagy a munkádra. De ennek végre vége! Noha továbbra is úgy érzed majd, hogy nem te irányítod az eseményeket, bízz az elkövetkező időszakban, és hagyd, hogy a szerencse vezessen! Ne feledd: a Jupiter a Nagy szerencse bolygója!

SKORPIÓ

A Jupiter a legális, törvényszerű kapcsolatok szimbóluma. Mindez azt jelenti, hogy ha van párod, eljegyzés, esküvő vár rád egy éven belül. Ha még nincs, most rád találhat valaki, akivel komoly kapcsolat alakul ki. De nem ez az egyetlen jó hír: nyílt szívű, őszinte emberekkel hoz majd össze a sors, akik szerencsét hoznak neked.

NYILAS

Jupiter a Bikába lépve sokat javít a munkahelyi helyzeteken: végre jobb együttműködési készség lesz jellemző ezen a téren. Szerencsés leszel, ha van munkád, és akkor is, ha épp munkát keresel. Az egészséged szempontjából is szerencsés időszak következik: ha betegeskedsz, akkor a gyógyulás biztosra vehető, ha pedig egészséges vagy, akkor ez így is marad.

BAK

Te leszel az egyik nagy nyertese a Jupiter hatásainak: szerencsével jársz az élet több területén is, legyen szó kreativitásról, vállalkozásról vagy épp gyerekvállalásról vagy -nevelésről. A Jupiter a hit bolygója, így fontos, hogy higgyél magadban és a jó sorsodban. Az optimizmusod pedig mágnesként vonzza majd be a jó dolgokat az életedbe!

VÍZÖNTŐ

A Bika kifejezetten kedvez az ingatlanügyeknek és a befektetéseknek, így érdemes fontolóra venned, hogy ezen a téren kezdj el gondolkodni: adj el, vegyél, költözz, újíts fel – bármibe is vágsz, minőségi javulás jön! Emellett a Jupiter mozgalmas családi eseményeket is szimbolizál. Gyarapodhat a család: valaki hozzád költözik, valaki házasodik, vagy épp gyermeket szül. Mindez nem mindig lesz kedvedre való, de ne aggódj, idővel majd megbékélsz.

HALAK

A Jupiter utazás, tanulás, kapcsolatépítés terén hoz számodra szerencsét. Egy ideje eleve vágysz rá, hogy felélénküljön a társasági életed. Ugyanakkor nem árt tisztában lenned vele: a Jupiter a túlzások bolygója is. Rengeteget fogsz utazni, tanulni, és rengeteg meghívást fogsz kapni. Most olyan leszel, mint aki pillanatok alatt akarja bepótolni a lemaradásait. Vigyázz, nem kell hajszolnod az élményeket, jönnek azok maguktól is!