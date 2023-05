3+1 szokás, amitől jobb, ha megszabadulsz, ha meg akarod tartani a pasid!

Bizony van, hogy egyszerűen két ember nem illik össze, így bármennyire is tűnnek szépnek az együtt töltött napok, végül a szakítás mellett döntenek. Sok kapcsolat ér véget, ám a tiédnek nem feltétlenül kell zátonyra futnia! Van pár rossz szokás, rossz berögzülés, amit el kell engedni, mert igazi "kapcsolatgyilkosnak" minősül. Mutatjuk, mik ezek!

Könnyen vitához, majd szakításhoz vezethet, ha erre a négy dologra nem figyelsz! Fotó: Pexels

3+1 rossz szokás, amiről mondj le, ha nem akarsz szakítani!

1. Ne legyél az anyukája!

Bármennyire is úgy érzed néha, hogy a pasid nélküled életképtelen, és mindent meg kell csinálnod helyett, valójában nem pótanyára vágyik, hanem társra! Ha úgy kezeled, mintha csecsemő lenne, az nagyon hamar a kapcsolat végét jelenti majd – figyelmeztet a She.hu cikke.

2. Ne várd el, hogy olvasson a gondolataidban!

Igen, nagyon romantikusan hangzik, hogy "szavak nélkül is megértjük egymást", illetve "anélkül is kitalálja, hogy mi a bajom, hogy bármit is mondok neki", a valóságban ez nem így működik. Sőt, épp ellenkezőleg: a szakértők úton-útfélen azt hangsúlyozzák, hogy a hosszantartó kapcsolat alapja az őszinte és folyamatos kommunikáció – azaz ne várjuk el, hogy a párunk olvasson a gondolatainkban!

3. Kerüld a szexmegvonást!

Az egyik legrosszabb taktika egy kapcsolatban, ha szexmegvonással akarod megregulázni a párodat. Egyrészt senki sem jár jól, ha emiatt máshol keres kielégülést, másrészt ezzel a húzással nem csak őt, de magad is bünteted. Ha már nagyon büntetést akarsz kiszabni, akkor szabd meg, hogy egy hétig mosogasson vagy vasaljon ő!

+1. Ne korlátozd a szabadságában!

Minden kapcsolat halálra van ítélve, ha abban valamelyikőtöknek – vagy mindkettőtöknek – fel kell adnia magát. Onnan, hogy elkezded megmondani neki, mikor, mit csináljon, kivel találkozzon, kivel töltse a szabadidejét, gyakorlatilag korlátozod a szabadságát. Képzeld el, milyen rosszul esne, és milyen romboló hatású lenne, ha ő tenné ugyanezt veled!