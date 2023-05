Úgy fest, szakított Alekosz és a barátnője

Tíz évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy két ember kapcsolatát az alapján lehessen elemezni, hogy lájkolják egymást a közösségi oldalakon vagy sem. Mára azonban sokat változott a világ, az emberek jellemzően a közösségi oldalaikon élik a magánéletüket is, (tisztelet a kivételnek) így igen beszédes lehet az egymás posztjaira adott emojik hangulata, az ismerősnek jelölés vagy a törlés, illetve az is, ha két ember egyszer csak nem lájkolja egymást, illetve kikövetik a másikat. Ez utóbbi történt Nagy Alekosz és Varsányi Réka esetében is.

Réka és Alekosz együtt utaztak az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát forgatására Fotó: TV2

A semmiből jött szerelem

Varsányi Réka létezéséről furcsa mód nem hallott senki egészen addig, amíg Alekosz el nem vállalta a TV2, Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát elnevezésű valóságshowját. A reality-veterán a műsorba való indulás napján a reptéren mutatta be először a nyilvánosságnak Rékát, a többgyermekes iskolatitkárt, akiről azt állította, hogy régi jó barátja, úgynevezett extrákkal... Hogy ez pontosan mit jelent, az csak az Alekosz-univerzumban értelmezhető, mindenesetre ők ketten nagy reményekkel vágtak neki a felejthetetlen kalandnak.

"Utazásunk ma kezdetét veszi. Hogy felkészültem-e arra, hogy mi vár ránk? Teljesen kizárt! Bőrönd félig teli. Túlélési ösztön élesítve. Megyünk nyerni... Majd jövünk!" – írta Réka az indulásuk előtt a Facebook oldalára. Hogy a műsorban végül, hogy teljesítettek, az még a jövő zenéje, hiszen még nincs képernyőn, de annyit már most sejteni lehet, hogy a "felejthetetlen" kaland nem feltétlenül jelent kellemes emléket.

Valami nem stimmel

A Bors munkatársai szúrták ki, hogy már nem egymás ismerőse Alekosz és Réka. A páros az Ázsia Expresszből való hazaérkezésük óta egyébként sem szerepeltek túl sokat a nyilvánosság előtt – legalábbis párban nem, mert Alekosz azóta is nagyot megy egyedül azzal, hogy össze-vissza beszél másokról –, ami szintén arról árulkodik, hogy valami nagyon nincs rendben köztük.

Az Ázsia Expressz indulásakor még minden rendben volt Fotó: Nagy Alekosz

Hogy mi történhetett kettejük között, amiért megszakították a közösségi oldalakon a kapcsolatot, nem tudni. De nyilván, majd nemsokára ők maguk mesélnek erről. Sajnos nem itt és most, mert lapunk munkatársa hiába kereste az ügyben Varsányi Rékát, hogy tegye tisztába a dolgot, mi van valójában közte és Alekosz között, a hölgy többszöri próbálkozás után sem bizonyult elérhetőnek.