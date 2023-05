Sáfrány Emese kitálalt a szakítás részleteiről, így váltak el egymástól TNT Intivel

Tavaly júliusban derült ki, hogy Sáfrány Emese és Inti egymásra talált. Néhány hónappal azután, hogy Emese szakított gyermeke édesapjával, sikerült lezárnia a múltat és tovább tudott lépni. Bár szerették volna titokban tartani kapcsolatukat, azonban a lapunkhoz eljutott információ – miszerint a Duna-parton, félreérthetetlen helyzetben látták őket sétálni – miatt nem tagadták, hogy egymásra találtak. A sztáranyuka a Borsnak megerősítette, valóban egy párt alkot a zenésszel, de nem kívánt a magánélete ezen részéről beszélni. Így volt ez az elmúlt tíz hónapban is, miközben többször merült fel a pletyka szakításukról. A találgatásokra leginkább az adott okot, hogy sorban eltűntek a közösségi oldalaikról a közös fotóik. Most azonban mégis mindenkit meglepett Emese bejelentése, amit az Instagram-oldalán a 24 óráig elérhető történetében osztott meg követőivel: szakítottak.

Tíz hónapot töltöttek együtt Intivel

– A pletykákat kívánom elkerülni, így szeretném veletek megosztani, hogy Intivel a kapcsolatunkat végleg lezártuk. Megkérjük a sajtó munkatársait, hogy egyikünket se keresse a téma kapcsán. Köszönjük! – írta a légtornász.

„Nem volt semmilyen dráma vagy veszekedés”

Emese azonban kivételt tett lapunkkal, először és utoljára beszél a történtekről. A magánéletét a jövőben sem a nyilvánosság előtt kívánja élni, de azt sem szeretné, ha a szakításuk okáról kósza hírek terjednének.

– Véget ért a kapcsolatunk – erősítette meg a szomorú hírt. – Mi nagyon különbözőek vagyunk, és egy nem mindennapi szituációban találtunk egymásra.

Pont olyan nehéz időszaka volt mindkettőnknek, amiben tudtuk egymást támogatni, és átsegíteni a nehézségeken.

– Mindvégig egymás támaszai voltunk, amiért hálásak lehetünk egymásnak, és talán Inti nevében is mondhatom, életünk végéig visszük magunkkal ezt az érzést, a hálát a másik iránt. Most érkezett el az a pont a közös életünkben, hogy azt éreztük, nincs meg minden ebben a kapcsolatban, ami ahhoz szükséges, hogy a továbbiakban is egy jól működő párként folytassuk az utunkat. Nem volt semmilyen dráma vagy veszekedés, szépen megbeszéltünk mindent, így váltunk el egymástól – mondta érdeklődésünkre.

„Egy ilyen hosszú időszakot nem könnyű lezárni”

Emese hangján érezhető, hogy megviselte a szakítás, de úgy gondolja, meg kellett hozni ezt a döntés ahhoz, hogy folytatni tudják az életüket.

Tíz hónapot töltöttünk együtt, egy ilyen hosszú időszakot nem könnyű lezárni egyikünknek sem.

De talán mindketten úgy vagyunk vele, hogy ez volt a jó döntés – fűzte hozzá.