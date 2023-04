A tea színét a Clitoria ternatea nevű gyógynövény, más néven a pillangóborsó-virág adja. Amellett, hogy csodaszép, a hatásai is igen jótékony! Bár ez a tea nálunk kevésbé ismert, Amerikában és Ázsiában is rendszeresen fogyasztják. A természetgyógyászok leginkább a depresszió és szorongás csökkentésére ajánlják, de segíthet a fájdalmak csillapításában, valamint a bőr és a haj egészségének megőrzésében is.

Fotó: Pixabay

Gyógyító hatását magas antioxidáns tartalmának köszönheti, ezáltal védi a szervezetedet a szabadgyökökkel szemben. Ez nélkülözhetetlen a mindennapokban, hiszen a szabadgyökök károsíthatják a sejteket, az agyat, a szívet, az emésztőrendszereket is.

Ezen kívül a kék teában található flavonoidok elősegítik a kollagéntermelést, ami a bőrfeszességért felel.

A teázás önmagában nyugtató hatású, azonban a kék tea pedig a stressz negatív hatásaival szemben is véd, így tetőtől talpig, kívül-belül védi az egészségeset. Egyes vélemények szerint az ősz hajszálak megjelenését is képes késleltetni. Ezért érdemes kék teára cserélni a cukros üdítőket.

A rendszeres teafogyasztás segíthet a szorongás mérséklésében, a koncentrációs-képesség javításában is. Egy nehéz nap után csodákra képes, sőt egy kis trükkel még mosolyt is csal az arcunkra. Elég egy csepp citromlé a kék teába, és kész a varázslat.