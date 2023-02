5+1 mágikus módszer, amivel megszabadulhatsz a gyomoridegtől

Bármennyire is szeretnénk szépíteni, sajnos igencsak stresszes életet élünk. Nem segít a mindennapi rohanás, hogy az egyre feljebb kúszó árak, vagy épp a szomszédban zajló háború miatt idegeskedünk, és bizony az időjárás is könnyen rányomhatja a bélyegét az állapotunkra. A Diéta és fitnesz oldala összeszedett pár nagyszerű módszert, amivel megszabadulhatunk a napindító gyomoridegtől – ezekből szemezgettünk.

Szabadulj meg a mindennapos gyomoridegtől! Fotó: Pexels

5+1 trükk a mindennapi idegesség ellen

1. Lazíts és mozogj!

Bármennyire is rohanó világban élünk, pár dologra érdemes időt szakítani. Iktass be a napi rutinba egy kis szünetet: 10-15 perc kikapcsolódás csodákat tesz! Ez idő alatt gondolj valami megnyugtatóra, szépre, igyál egy kellemes teát, hallgass nyugtató zenét, vagy ha épp otthon vagy, vegyél egy kellemes fürdőt! A lazítás mellett pedig a testmozgásról se feledkezz meg. Ugyancsak nem kell sokra gondolni: napi 20-30 perc testmozgás, mondjuk egy kiadós séta, gyaloglás, kerekezés formájában már igen hatásos lehet. A fizikai aktivitás a szabad levegőn friss oxigént visz a sejtekbe, mozgásba hozza a bélműködést, és máris búcsút inthetsz a stresszgörcsöknek.

2. Reggeli

El sem hiszed, milyen fontos, hogy egyél pár falatot a nap indításaként. No persze nem kell kora reggel telepakolnod a hasad, de némi zabpehely natúr joghurttal és friss gyümölcsökkel, vagy teljes kiőrlésű kenyér, sovány fehérje, zöldségek, ennyi már erőt ad a napkezdethez.

3. Megfelelő folyadékbevitel

Nem csak a nap kezdetekor kell figyelni a táplálkozásra, de egész nap. Ennek pedig egyik sarokköve az elegendő folyadékbevitel. Ha ez nincs meg, semmi sincs meg. Két-három liter víz vagy tea lenne optimális mennyiség naponta, de bizonyos mennyiséget lédús gyümölcsökkel is pótolhatsz – így rögtön elegendő vitaminnal és ásványi anyagokkal is ellátod a szervezeted.

4. Napirend

Kapkodás helyett dolgozz előre eltervezett és le is írt napi menetrend szerint. Ha segít, ki is pipálhatod az elvégzett feladatoka. Észre fogod venni, mennyivel gyorsabban, könnyebben haladsz, ráadásul az önbizalmadat is erősíti, ha nem azon stresszelsz, mi mindent kell még megcsinálnod, hanem azt látod, mi mindent végeztél már el.

5. Szabadság

Fontos, hogy erővel töltekezz fel, és hogy fellélegezzen a tested. Egy rövid kis kiruccanás, kirándulás, túra, városnézés is elég ahhoz, hogy kicsit kiengedj, vagy akár új ötletek jussanak az eszedbe. Ne hajszold túl magad, és ha szabadságra mész – akár egyetlen napra is! – az legyen tényleg szabadság, ne csak otthoni munkavégzés!

+1. Igen!

Nem hiszed el, mennyi energiát ad kimondani azt: igen! Ne tagadd meg magadtól az örömöket, főleg ne azokat, amelyek karnyújtásnyira vannak! Mondj igent a lehetőségekre, a kalandokra, az életre, a mindennapokra, az örömre, a boldogságra.