Milyen gyakran cserélsz fogkefét? Súlyos betegséget előzhetsz meg vele

Apróság, mégis elengedhetetlenül fontos feladat, hogy rendszeresen lecseréljük a fogkefénket. A szálak között ugyanis könnyedén telepednek meg bacilusok és kórokozók, amelyek nemcsak a fogainkat roncsolják, de bizony egyéb betegségeket is okozhatnak.

Fotó: Pixabay

Fogaink rendszeres tisztítása kiemelkedően fontos feladat, hogy megőrizzük egészségünket. A szakértők szerint naponta minimum kétszer kell fogat mosni, ugyanakkor ha meg szeretnénk előzni a szuvasodást, akkor minden olyan étkezés után meg kell tisztítanunk a fogainkat, amikor valamilyen cukros ételt fogyasztottunk. A fogkefében ugyanakkor számtalan bacilus megtelepedhet, amelyek fogmosás során bekerülnek a szánkba. Éppen emiatt az esztközt 3-4 havonta kell cserélnünk - írja a Mindmegette.

Ha elektromos fogkefét használunk, akkor természetesen csak a fejet kell lecserélni, de azt is rendszeresen. Mivel ugyanis az eszköz gyors forgással tisztítja a fogainkat, így egyfelől a sörték könnyen elhasználódnak, másfelől pedig ebben is megtelepszenek a bacilusok. A fejet nem 3-4 havonta, hanem 12 hetente kell cserélni, ugyanis ennek sörtéi rövidebbek, mint a hagyományos fogkeféé, így gyorsabban is elhasználódik.

Nagyon oda kell figyelnünk ezen időpontok betartására, ugyanis komoly betegségek alakulhatnak ki, ha nem figyelünk oda a fogkefe tisztaságára. Így ugyanis olyan bacilusok kerülnek a fogainkra, amelyek felgyorsítják vagy előidézik a fogszuvasodást, esetleg felelőssé tehető különféle ínybetegségek vagy a rossz lehelet kialakulásáért.

Azt is fontos kiemelni, hogy amennyiben volt valamilyen fertőző betegségünk (nátha, influenza), akkor gyógyulás után azonnal cseréljük le az eszközt, ha ugyanis ugyanazt a fogkefét használjuk egészségesen is, akkor könnyedén visszaeshetünk.