Indul a gyilkos szezon: 5+1 titkos praktikával túlélheted a kínzó szénanáthát

A szezonális allergiás nátha, azaz a szénanátha egy-egy allergén virágzási periódusában okoz tüneteket. A legismertebb kiváltó okai lehetnek a különböző virágporok, pollenek és gombaspórák. A panaszok közül a legismertebbek a tüsszögés, az orrfolyás, a szem viszketése, de sokaknál fordulhat elő ennél komolyabb lefolyása is, mely során az illető komoly fáradtságot, fejfájást, sőt a munkaképesség csökkenését is tapasztalhatja magán.

A panaszok közül a legismertebbek a tüsszögés, az orrfolyás és a szem viszketése. Fotó: Pixabay

Ha te vagy egy ismerősöd szenved ezektől a tünetektől, akkor most jól figyelj: mutatunk néhány tippet, amivel hatékonyan tudod csökkenteni azok hatását!

1. Kerüld a szennyezett utcákat

A városokban rosszabb az allergiások helyzete, mert a pollenek és a dízel kipufogógáz részecskéi összekeverednek és azok kombinációja még mélyebbre jut a légutakba, ami erősebb reakciót vált ki a szervezetből

– mondta a Daily Mailnek dr. Adrian Morris allergológus szakorvos. Az orvos hangsúlyozza, hogy az emberek többsége szerint a vidéki levegő bizonyára rosszabb hatással lehet rájuk, ám ez nem igaz.

2. A napszakokkal változik a pollenek mennyisége

Az különböző napszakokban eltérő a pollenek száma. A legtöbb pollen jellemzően késő reggel fordul elő, ahogyan a levegő fokozatosan felmelegszik. Amikor a nap folyamán egyre közelebb kerülnek egy átlagos ember orrmagasságához, rengeteg kellemetlenséget okoznak. Éppen ezért nem érdemes ebben a napszakban sétára indulniuk az allergiásoknak.

Az egyik legrosszabb, ami történhet, hogy a magas pollenszám nedves levegővel párosul, amit napsütés követ. Ekkor ugyanis egy úgynevezett pollenbomba alakul ki, mely hatása még erősebb.

3. Ha teheted, csukd be az ablakot!

Egy kellemes tavaszi napon szívesen szellőztetünk. Érdemes ugyanakkor jól megválasztanunk a szellőztetés időpontját és nem szabad túlzásokba esnünk. Thorrun Govind gyógyszerész szerint az otthonunk és az autónk ablakának zárva tartása segíthet csökkenteni a szénanátha tüneteit, mivel csökken a belélegezhető pollen mennyisége. Ha valaki mégis szellőztetésre adja a fejét, akkor kora reggel vagy késő este tegye.

4. Körülötted és rajtad is előfordul

A virágpor nemcsak a levegőben kering, hanem a hajra, a ruházatra és az ágyneműhuzatra is rátapad. Ezért érdemes erre is figyelnünk és a rendszeres portörlés, a porszívózás és a felmosás mellett az is segíthet, ha ebben az időszakban gyakrabban cseréljük le a ruháinkat, törölközőinket és az ágyneműnk huzatát.

Egy roppant egyszerű és nagyszerű tanács, hogy aki csak teheti, hordjon napszemüveget. Az ugyanis csökkenti a szemviszketés kialakulásának kockázatát

– mondta Rizwan Ali gyógyszerész.

5. Az orrlyuk közelébe tett vazelin csodákra képes

Thorrun Govind gyógyszerész szerint a sokoldalú vazelin az allergia elleni küzdelemben is a segítségünkre lehet. Szerinte az orrlyukak köré dörzsölt vazelin megfogja a polleneket, mielőtt belélegeznénk. Ha naponta háromszor alkalmazzuk ezt a módszert és éjszaka is felteszünk egy-egy adagot, akkor kevésbé fogunk szenvedni a tünetektől – állítja.

+1. Ne gyújts rá!

A dohányzás, amellett, hogy növeli a rák, a tüdőbetegség és a szívroham kockázatát, a szénanátha tüneteit is súlyosbíthatja. Ennek oka, hogy a cigarettában lévő vegyszerek és az általuk kibocsátott füst irritálhatja az orr, a száj és a tüdő belső nyálkahártyáját. Emiatt köhögés és torokviszketés is kialakulhat.