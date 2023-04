Heti horoszkóp: feszültséggel teli napok elé nézünk, most bármikor kipattanhat egy vita

Ha hallgatsz a csillagokra, óvatos leszel a húsvéti nagyhéten: a négynapos hosszú hétvégét ugyanis egy telihold előzi meg, ami feszültséget, konfliktusokat szülhet. Nem árt hát megfontoltnak lenni, hogy az ünnepek utána nyugalomban és békében telhessenek – figyelmeztet az Astronet.

Vajon mi vár ránk húsvétkor csillagok szerint? Fotó: Pixabay, Shutterstock

Heti horoszkóp: április 3-9.

Kos

Sajnos nem lesz épp konfliktusmentes a hét, kiváltképp a csütörtök: szinte minden zavarni fog, ebből pedig könnyedén vita kerekedhet. Igyekezz nem felkapni a vizet! Vedd figyelembe, hogy most mindenki kapkod, mindenki rohan. Neked a húsvét meglehetősen érzelgősnek ígérkezik.

Bika

A hét elején a Merkúr belép a Bikába. Ez bátorsággal tölt el: kimondasz olyan dolgokat, amiket eddig nem mertél vagy nem tudtál. Vigyáz azonban: az őszinteség nem mindig célravezető! A hétfő, a péntek, a szombat és a vasárnap is igen rázósnak ígérkezik. Légy elnéző az ünnepek alatt, kiváltképp a hozzád közelállókkal! A húsvéti hosszú hétvége szenvedélyesnek és szerelmesnek látszik. Örülj neki!

Ikrek

Most különösen sok nézeteltérésre számíthatsz a munkahelyeden, és sajnos nemcsak a csütörtöki telihold jelez konfliktusveszélyt. Most kiváltképp fontos, hogy ne vedd magadra mások beszólásait, zsörtölődését! Péntektől azonban vége megnyugszik a lelked, és élvezheted a húsvéti hosszú hétvégét.

Rák

Ez a te heted lesz, főleg kedden és csütörtökön kedveznek majd neked az égiek. Érdemes ezekre a napokra időzíteni a legnehezebb feladatokat! Szombaton vége az első negyedévnek. Ez arra jó, hogy mérleget készíts, és megnézd, mi sikerült eddig és mi nem.

Oroszlán

Hétfőn a Merkúr jegyváltása feszültséget hozhat a munkahelyeden. Most inkább ne ellenkezz a főnököddel, ráérsz később is kifejteni a véleményedet, amikor már konkrét ütőkártyák lesznek a kezedben. Inkább készülj fel a húsvéti hosszú hétvégére! Vásárolj be jó előre mindent!

Szűz

Hétfőn bolygód, a Merkúr belép a Bikába. Innentől elvárod, hogy a körülötted lévők pontosan fogalmazzanak. De csodákra ne számíts! Vannak, akik képtelenek a tárgynál maradni, folyton elkalandoznak, amit te időrablásnak élsz meg. A csütörtöki telihold kapcsán a költekezése kell odafigyelned: nem kell ám mindent felvásárolni!

Mérleg

A csütörtöki telihold az egész hetedre rányomja a bélyegét: szinte mindenen megsértődsz. Ne gondold azonban, hogy a világ összefogott ellened! Beszélgess inkább olyan emberekkel, akikben túlcsordul az életkedv, valamint hangolódj rá a húsvétra!

Skorpió

Hétfőn a Bikába lépő Merkúr nem jó híreket hoz számodra: lassú felfogású, vontatottan beszélő emberekkel hoz össze a sors, az ilyen találkozásokból pedig könnyedén pattanhat ki vita. Ráadásul a legveszélyesebb időszak épp a hosszú hétvégére, péntekre, szombatra és vasárnapra esik. Igyekezd elkerülni a konfliktust, és nézd el másoknak, ha lassabbak nálad!

Nyilas

Itt a ideje, hogy ráhangolódj a húsvétra, és nem csak lélekben, de fizikailag is: azaz intézd el időben a bevásárlást, ne hagyd az utolsó pillanatra! Viszont a hosszú hétvége most tényleg hosszú lesz: péntektől hétfőig. Szóval lesz bőven időd mindenre…

Bak

Hétfőn és kedden föld jegyekben járó bolygók fényszögei jó hatással lesznek rád. A saját tempódban haladhatsz, ami kifejezetten jól jön, hiszen rövid munkahetünk lesz. Ráadásul a húsvéti készülődés is időigényes. A csütörtöki telihold feszültséget generál, vagyis jól teszed, ha már a hét elején letudod a bevásárlást, hogy aztán nyugodtan hátradőlhess.

Vízöntő

Ha a szüleid kioktatnak, akkor örülj, mert ez azt jelenti, hogy foglalkoznak veled! A Merkúr hétfőn jegyet vált, és azt mutatja, hogy valaki olyasmit mond, amivel nem értesz egyet. Nemcsak hétfőn, hanem egészen június elejéig. Mindez azt jelenti, hogy most jó darabig oda kell figyelned, és meg kell fontolnod, érdemes-e vitába szállni valakivel, vagy sem.

Halak

Ismét egy eseménydús hét elé nézel: az égen egymást váltják a kedvező és kedvezőtlen konstellációk. Ugyanakkor mindez esélyt ad arra, hogy bebizonyítsd: nem vagy kiszolgáltatva sem a bolygóknak, sem az időjárásnak, sem a többiek aktuális hangulatának.