Halogató csillagjegyek: horoszkópod elárulja, te is közéjük tartozol-e

Úgy tartja a mondás: csillagainkban a sorsunk, a jellemünk. Alighanem így lehet, ugyanis valóban igaz, hogy míg egyes horoszkópok szülöttei bárhol és bármikor készek beleugrani az előttük álló teendők sokaságába, addig mások mintha folyamatosan tolnák maguk előtt a nemtetsző feladatokat. Mondhatni: ők a halogatás nagymesterei, bennük mintha erősebb lenne az a bizonyos, mindenkiben jelen lévő Pató Pál úr. De kik is ezek a halogató személyiségek? Most felfedjük a titkot!

Vajon te is a halogató csillagjegyek közé tartozol? Most eláruljuk, hogy a horoszkópod miatt a halogatás a személyiséged része-e Fotó: Branislav Nenin / Shutterstock

Ezek a csillagjegyek szeretnek a leginkább halogatni

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Bikáknál a feladatok elkezdése jelenti a legnagyobb kihívást, és bizony az sem segít, hogy imádnak lustálkodni, heverészni. Keresik az indokokat, hogy miért nem kell megcsinálni ezt vagy azt, egy idő elteltével pedig a bűntudat lesz úrrá rajtuk, amiért ennyire halogatják a dolgokat. Kétségtelen: nagyok az elvárásaik magukkal szemben, amibe ez a fajta Pató Pál úr mentalitás nem fér bele, így ha végre nekikezdenek a nemtetsző feladatnak, kitartanak a végsőkig.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az Ikrek figyelme igencsak szerteágazó. Ennek megvan az az előnye, hogy igazán jók abban, hogy többfelé koncentráljanak, valamint képesek legyenek több oldalról is megvizsgálni egy problémát. Azonban horoszkópjukból adódóan az is igaz: néha nevetségesen nehéz hosszabb időn keresztül egyetlen feladatra fókuszálniuk. Mivel hamar elunják magukat, sokszor nem is veszik észre, hogy már rég nem azzal foglalkoznak, amivel kellene. Nekiálltak takarítani? Hamarosan már a régi fotókat lapozgatják a porcicák vadászata helyett, így kétségtelen, hogy a halogató csillagjegyek sorát erősítik.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Nyilas csillagjegy szülöttei egyszerűen túl sokat akarnak belezsúfolni abba a 24 órába, ami a rendelkezésükre áll. Semmiről sem akarnak lemaradni, épp ezért, ha nekiállnak valaminek, de közben adódik egy lehetőség, hogy valami mást csináljanak, máris váltanak – ez pedig a halogatás nagymestereivé teszi őket. Egyetlen szerencséjük: ahhoz is értenek, hogyan tudjanak le rengeteg feladatot igen rövid idő alatt.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Halak igazi álmodozók, akik csillagjegyük miatt nehezen fókuszálnak a való világ nagyon is valós feladataira. Gondolkodásuknak köszönhetően kreatív elmék, alkotásra, teremtésre képesek, akik folyamatosan egy szebb és jobb világba menekülnek. Ez azonban kiváló halogatókká teszi őket, ami sajnos nem mindig válik a hasznukra. Sőt! Kész szerencse, hogy – kreatív gondolkodásuknak hála, ami ugyancsak horoszkópjukból adódik – szokatlan módszerekkel, gyorsan letudnak bizonyos feladatokat.