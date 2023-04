Ez a csillagjegy ma végre választ kap arra a kérdésre, ami régóta foglalkoztatja

2023. április 16. – Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedvező fordulatot hozhat ez a vasárnap a párkapcsolatodban. Add az idődet, a figyelmedet és önmagadat a másiknak azért, hogy újra közelebb kerülhessetek egymáshoz. Tegyél félre minden előítéletet és negatív forgatókönyvet: ma a csillagok is segítenek benneteket!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ez a vasárnap a te napod: lehet, egész héten kerested a kedvező alkalmat, hogy meghódítsd szíved választottját, ám ami eddig nem jött össze, az ma valóra válhat! Nem csak a környezeted visszajelzései árulkodnak arról, hogy ma kirobbanó formában vagy, de te magad is úgy érzed!

Fotó: Shutterstock, Pixabay

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Micsoda felfordulás! Egyetlen szempillantás alatt a feje tetejére állhatnak a dolgok ezen a vasárnapon. A fontossági sorrend végére pakolt teendő egy csapásra minden mást megelőzhet. A helyzet azonban közel sem olyan rossz, mint amilyennek elsőre tűnhet. Feltéve, hogy kellően rugalmasan állsz az egészhez.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Hiába adott a lehetőség, nem biztos, hogy élned kell vele! A csillagok most arra figyelmeztetnek, hogy nem csak a szerelem, de a tiltás színe is a piros. Vagyis ne akarj egy kihűlt szerelmet újra felmelegíteni! Ugyanakkor egy régi barátság újraélesztésének semmi akadálya! Sőt!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Egy nyugodt vasárnap! Őszintén, mikor volt részed ilyenben? Becsüld meg, használd ki és a világért se töltsd meg mindenféle programokkal! Az elmúlt időszakban bőven kijutott a tennivalókból, pihenj, lazíts – megérdemled!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Rend a lelke mindennek. Még a vasárnapi teendőknek is. Nem csoda, hogy a mai napot is jó előre megszervezted. Ugyanakkor ne lepődj meg, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy gondoltad. A helyzet az, hogy még a legjobb forgatókönyvnél is jobban alakulnak a dolgok!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Légy precíz! Ne csak a gondolataidban, de a szavaiddal és a tetteidben is legyél pontos. Ha elég körültekintő vagy és a lényegre koncentrálsz, nem lesz baj. Óvakodj azonban az esetleges jövőbeni lehetőségek kérdéseinek a feszegetésétől.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nem elég bűvölni a telefont vagy figyelni a csengőt: a szerelem nem így érkezik az életedbe! Ennél jóval többet kell tenned érte, s ehhez először lehet, hogy le kell küzdened az otthonmaradási vágyadat. Nem állítjuk, hogy könnyű, de ma nagyon is megéri! Hallgass a csillagokra, könnyen lehet, hogy nem egy lehetőség kerül ma az utadba!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A jó hír, hogy ezen a vasárnapon végre választ kapsz arra a kérdésre, ami régóta foglalkoztat. A rossz hír, hogy nem pont ilyen feleletre számítottál. Nézd a dolgok jó oldalát: ezzel a tudással is előrébb vagy, ennek megfelelően tervezheted a jövődet! Csak pozitívan!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nem fogsz bakot lőni azzal, ha ma átadod magad a semmit tevésnek. Jó, azért nem kell az egész napot az egyedüllétnek szentelned. Sőt! A legjobban akkor jársz, ha az estét a barátaiddal töltöd. Meglátod, tökéletes befejezése lesz a hétnek!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nem állnak távol tőled az összejövetelek, de ma valahogy a hátad közepére sem kívánod, hogy másokkal találkozz. Pedig ha tudnád, mit veszíthetsz azzal, ha kihátrálsz egy mai buliból, akkor már most gőzerővel készülnél rá! Többet nem mondhatunk, legyen elég annyi, hogy egy felejthetetlen találkozást teszel kockára azzal. ha ma bezárkózol!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha nem hinnél a sorsban, nem mondanánk, hogy sorsszerű találkozás előtt állsz! Ám a csillagok ezt mutatják! S arra figyelmeztetnek: a látszat csal, ami elsőre nem tetszik, arról idővel kiderülhet, nagyon is a kedvedre való!

(Forrás: Astronet)