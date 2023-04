Milliókat költött arra, hogy szörnyeteggé torzítsa magát

Noha egyre elfogadottabbak a tetoválások a hétköznapokban, még az extrémebb minták is, azért az arcot borító varratokra továbbra is ferde szemmel néz a többség. Ne szépítsünk: a legtöbben az ilyen tetkókat továbbra is a bűnöző életmóddal azonosítják, így viselőiket sokan igyekeznek jó messzire elkerülni. A svájci Andreas Stauffiger a saját bőrén tapasztalja nap mint nap az extrém tetoválásokhoz kapcsolódó előítéleteket: a 44 éves férfinak ugyanis 100 minta borítja a testét, és bizony az arcán sincs túl sok szabad hely. Sőt!

Az önkéntes tűzoltónak a szemgolyója is ki van tetoválva, a nyelvét pedig gyíkszerűen kettévágatta. A testmódosításokra összesen átszámolva 11 millió forintot költött eddig.

Andreas első tetkója egyébként egy delfin volt, amit közvetlenül a 18. születésnapja után csináltatott. Az első mintát pedig számtalan újabb követte az évek folyamán.

Az átalakulásom 26 éve kezdődött, és még most sem ért véget, közel sem. Azt hiszem, soha nem is fog

– jelentette ki a Daily Mailnek, hozzátéve: elsőre természetesen szinte mindenki tart tőle, de miután megismerik, a legtöbben rájönnek, hogy egész más ember, mint amit extrém külseje sugall.

